Bodo maçında ıslıklanan milli yıldıza tam destek! Barış Alper taraftar ile barışacak...

Barış Alper Yılmaz'a takım arkadaşları da sürekli destek vererek mental anlamda güçlü kalmasını sağladı. Taraftarlar, Göztepe maçında milli oyuncuyu tribünlere çağırıp alkışlayacak

Giriş Tarihi :25 Ekim 2025
Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, Bodo Glimt ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında kenara gelirken taraftarların tepkisiyle karşılaşmıştı. G.Saray teknik heyeti ve futbolcuların Barış Alper Yılmaz'a destek verdiği ve moralini yükselttiği öğrenildi. Teknik direktör Okan Buruk, yıldız oyuncu ile özel görüşmeler yaptı ve Göztepe maçına daha moralli çıkması için uğraştı.

BİRŞEY KAZANDIRMAZ
Bu süreçte Barış Alper Yılmaz'a takım arkadaşları da destek verdi. Milli yıldızın sürekli yanında oldular ve mental anlamda güçlü kalmasını sağladılar. UltrAslan da Barış Alper Yılmaz için bir açıklama yayınladı ve "Böyle bir oyuncuyu formsuz ya da kötü oynadığı bir maçta, hele hele bir Şampiyonlar Ligi maçında galipken tepkilerin odağına koymak camiamıza birşey kazandırmayacaktır" ifadelerini kullandı. Galatasaray taraftarı, Göztepe maçında Barış Alper'i tribünlere çağıracak ve alkışlayacak.

Barış Alper Yılmaz, Göztepe maçına yüksek motivasyonla çıkacak.

