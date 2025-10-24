Osimhen şov yapıyor! Büyük oynuyor...

G.Saray yıldız golcüsü Victor Osimhen, Bodo Glimt maçında attığı gollerle yine adından söz ettirmeyi başardı. Nijeryalı yıldız golcü, attığı gollerle Cimbom'u Avrupa'da da yukarılara taşımayı sürdürüyor. Osimhen, 8.65 puanla Şampiyonlar Ligi'nin en yüksek puanlı oyuncusu konumunda. Sarı-Kırmızılı taraftarların gözbebeği, son 7 Avrupa maçında 9 kez fileleri havalandırarak müthiş bir istatistik yakaladı. Osimhen, Harry Kane'den sonra Şampiyonlar Ligi'ne en çok isabetli şut çeken ikinci oyuncu konumunda. Ayrıca Galatasaray formasıyla 49 maçta sahne aldı ve 47 gol, 2 asist üretti. Şampiyonlar Ligi resmi hesabı da onunla ilgili 'Osimhen masterclass' (Usta Osimhen) ifadesini kullandı