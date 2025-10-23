Victor Osimhen iki kez sahne aldı! Cimbom Bodo önünde zafer yaşadı...

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki 3. maçında Norveç ekibi Bodo Glimt'i 3-1 yenerek 2. galibiyetini aldı. 3. dakikada Lemina'nın pasında topla buluşan Victor Osimhen, ceza sahası içinde bekletmeden sağ ayağıyla uzak köşeye vurarak topu ağlara gönderdi: 1-0. 33'te Bjorkan'ın pas hatasında topla buluşan Osimhen, kaleciyi geçtikten sonra topu boş kaleye gönderdi ve skoru 2-0'a taşıdı. 43'te Fet'in şutu yan direkten geri geldi. 44'te Osimhen ile gole bir kez daha yaklaştık. Sane'nin pasında ceza sahasına giren Nijeryalı yıldızın vuruşu az farkla dışarı çıktı. 54'te Galatasaray mutlak bir golden oldu. Osimhen ceza sahasına girdikten sonra Yunus'u gördü. Top Sane'nin önüne düştü. Vuruşunda kaleci gole izin vermedi. 60'ta Osimhen, Aleesami'yi baskı yaptı ve topu kaptı. Sonrasında Yunus kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü attı: 3-0. 67'de Osimhen, karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleci Haikin'i geçemedi. 76'da Bjorkan ortaladı. Uğurcan'ı aşan topu Helmersen kafayla ağlara gönderdi: 3-1. Galatasaray, 3 puanı 3 golle hanesine yazdırdı.

REKORLARIN ADAMI OSIMHEN

6 Avrupa maçında fileleri sarsan Burak Yılmaz ile birlikte bu rekorun sahibi olan Osimhen, Bodø'ya karşı gol atarak Yılmaz'ın rekorunu kırdı (7) ve Galatasaray tarihine geçti. Osimhen'in ilk golü, aynı zamanda Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi tarihinde attığı en erken gol oldu.



ABDÜLKERİM DUVAR ÖRDÜ

Galatasaray'ın tecrübeli oyuncularından Abdülkerim Bodo Glimt maçının iyilerindendi. Norveç ekibinin hücumcularına karşı duvar ören milli oyuncu, arkadaşlarından da bol bol tebrik aldı. Taraftarlar, Abdülkerim'i maç sonunda alkışladı.



Victor Osimhen, Bodo Glimt kalesine 7 isabetli şut gönderdi. 2'si golle sonuçlandı.



G.Saray Norveçli rakiplerine karşı evinde oynadığı 4. maçında 3. galibiyetini aldı.



Cimbom, Liverpool zaferinden sonra Bodö Glimt'i de yenerek 6 puana ulaştı.