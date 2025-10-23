SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Victor Osimhen iki kez sahne aldı! Cimbom Bodo önünde zafer yaşadı...

Kral Osimhen, 3. dakikada perdeyi açtı. Nijeryalı yıldız, 33'te Bodö Glimt savunmasını uyutup, skoru 2-0 yapan golü attı. 60'ta Osimhen baskı yaptı, topu kaptı... Yunus ile fark 3'e çıktı... Aslan, Liverpool'dan sonra Bodö Glimt'e de acımadı

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Ekim 2025
Victor Osimhen iki kez sahne aldı! Cimbom Bodo önünde zafer yaşadı...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki 3. maçında Norveç ekibi Bodo Glimt'i 3-1 yenerek 2. galibiyetini aldı. 3. dakikada Lemina'nın pasında topla buluşan Victor Osimhen, ceza sahası içinde bekletmeden sağ ayağıyla uzak köşeye vurarak topu ağlara gönderdi: 1-0. 33'te Bjorkan'ın pas hatasında topla buluşan Osimhen, kaleciyi geçtikten sonra topu boş kaleye gönderdi ve skoru 2-0'a taşıdı. 43'te Fet'in şutu yan direkten geri geldi. 44'te Osimhen ile gole bir kez daha yaklaştık. Sane'nin pasında ceza sahasına giren Nijeryalı yıldızın vuruşu az farkla dışarı çıktı. 54'te Galatasaray mutlak bir golden oldu. Osimhen ceza sahasına girdikten sonra Yunus'u gördü. Top Sane'nin önüne düştü. Vuruşunda kaleci gole izin vermedi. 60'ta Osimhen, Aleesami'yi baskı yaptı ve topu kaptı. Sonrasında Yunus kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü attı: 3-0. 67'de Osimhen, karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleci Haikin'i geçemedi. 76'da Bjorkan ortaladı. Uğurcan'ı aşan topu Helmersen kafayla ağlara gönderdi: 3-1. Galatasaray, 3 puanı 3 golle hanesine yazdırdı.

REKORLARIN ADAMI OSIMHEN
6 Avrupa maçında fileleri sarsan Burak Yılmaz ile birlikte bu rekorun sahibi olan Osimhen, Bodø'ya karşı gol atarak Yılmaz'ın rekorunu kırdı (7) ve Galatasaray tarihine geçti. Osimhen'in ilk golü, aynı zamanda Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi tarihinde attığı en erken gol oldu.

ABDÜLKERİM DUVAR ÖRDÜ
Galatasaray'ın tecrübeli oyuncularından Abdülkerim Bodo Glimt maçının iyilerindendi. Norveç ekibinin hücumcularına karşı duvar ören milli oyuncu, arkadaşlarından da bol bol tebrik aldı. Taraftarlar, Abdülkerim'i maç sonunda alkışladı.

Victor Osimhen, Bodo Glimt kalesine 7 isabetli şut gönderdi. 2'si golle sonuçlandı.

G.Saray Norveçli rakiplerine karşı evinde oynadığı 4. maçında 3. galibiyetini aldı.

Cimbom, Liverpool zaferinden sonra Bodö Glimt'i de yenerek 6 puana ulaştı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Zamanlama manidar! İsrail’de Batı Şeria’nın ilhakını öngören yasa tasarısı kabul edildi: Türkiye’den tepkiler peş peşe
Başkan Erdoğan Körfez turuna çıktı! Ana gündemi Gazze üçüncü durak Umman | İki ülkeyle 8 anlaşma imzalandı
İdefix
Trump-Putin zirvesi iptal edildi: Budapeşte’de yapılacak olan görüşme askıya alındı!
D&R
Savaş suçları ortaya çıktı siyonistlerin biti kanlandı! Hakikatin sesi A Haber hedefte | Gazze’deki zulme ’Medya hikayesi’ başlığı altında provokasyon!
Türk Telekom
FETÖ’deki iç savaş büyüyor! Haşhaşilerin ’Ali Heyet’inde kan gövdeyi götürüyor: Aforoz edilen Mustafa Özcan’ı ilk satan Uzun Cevdet oldu
Cimbom evinde yine kral! Galatasaray - Bodo/Glimt: 3-1 | MAÇ SONUCU
Sapkınlığa yine kalkan oldu! LGBT’nin teminatı Özgür Özel bu kez yargı paketine karşı çıktı: Sana ne!
Kartal’dan hayata dönüş! Konyaspor - Beşiktaş: 0-2 | MAÇ SONUCU
Hayvanlar suyu içmedi kuyuda cesedi çıktı! Hasret’in katili kim? 5 cinayetten hükümlü şüpheli yakalandı
PKK’dan İmralı provokasyonu! Kandil’deki Ümitsiz vaka... Değişmeyen takoz kafa: Süreç bozulacaksa varsın bozulsun
Gazze’de Türk gücü sorusundan sonra kekelemeye başladı! Netanyahu JD Vance ile görüşmesinde şoka uğradı
Başkan Erdoğan 500 bin sosyal konut projesinin detaylarını cuma günü açıklayacak!
Domenico Tedesco kararını netleştirdi! Fenerbahçe - Stuttgart maçında forma o isimlerin
Lütfü Savaş’tan CHP’nin 39. Olağan Kurultayına iptal istemi! Takvim dilekçeye ulaştı... Zehirli ağacın zehirli meyvesi misali sakat
Başkan Erdoğan’ın Stoltenberg’i şaşkına çeviren mısır sorusu! Eski sekreter anılarını yazdı: Taliban’la pazarlık yapmak mümkün
Aziz İhsan Aktaş iddianamesinden şaibeli kurultay çıktı! ’Mutlak butlan’ı güçlendiren detay: CHP yönetimini rüşvetle dizayn ettiler
Eskişehir’deki rezervlere 3 il daha katıldı! NTE geleceğin petrolü olacak | Varlığını ilk kez Berat Albayrak döneminde öğrendik