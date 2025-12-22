Kadraj
Memura %17,57 zam + 1.000 TL seyyanen artış: En düşük kamu işçisi maaşı 60 bin 376 TL’ye çıkıyor
Yeni yıla sayılı günler kala kamuda görev yapan milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü maaş zamlarına çevrildi. Polis, öğretmen, doktor, hemşire ve diğer kamu çalışanları için 2026 yılında uygulanacak zam oranları açıklanan enflasyon verileriyle birlikte adım adım şekilleniyor.
Giriş Tarihi: 22.12.2025 08:05