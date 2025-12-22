Kadraj Galeri Kadraj İkon Memura %17,57 zam + 1.000 TL seyyanen artış: En düşük kamu işçisi maaşı 60 bin 376 TL’ye çıkıyor

Yeni yıla sayılı günler kala kamuda görev yapan milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü maaş zamlarına çevrildi. Polis, öğretmen, doktor, hemşire ve diğer kamu çalışanları için 2026 yılında uygulanacak zam oranları açıklanan enflasyon verileriyle birlikte adım adım şekilleniyor.

Giriş Tarihi: 22.12.2025 08:05
Toplu sözleşme hükümleri doğrultusunda memurlar, yüzde 11'lik artışa ek olarak enflasyon farkı alacak. Bunun yanında 1.000 TL tutarında ilave seyyanen ödeme de maaşlara yansıtılacak. Kasım ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte, şimdiden kesinleşen zam oranı ortaya çıktı.

5 aylık enflasyon verisi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayımladığı verilere göre kasım ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,87 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 31,07 seviyesine yükseldi. Bu veriyle birlikte 2026 yılı zammı için 5 aylık enflasyon farkı da hesaplanmış oldu.

Ortaya çıkan tabloya göre:

  • 5 aylık enflasyon oranı: %11,21

  • Enflasyon farkı: %5,91

  • Toplu sözleşme zammı: %11

  • Toplam kümülatif artış: %17,57

Bu oranla birlikte memur ve memur emeklileri, şimdiden yüzde 17,57'lik zammı garanti altına aldı.

En düşük memur maaşı 60 bin lirayı aşıyor

Temmuz ayında aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 50 bin 503 TL seviyesindeydi. Yapılan hesaplamalara göre yüzde 17,57'lik artışla bu rakam 59 bin 376 TL'ye yükseliyor. Toplu sözleşme kapsamında ödenecek 1.000 TL'lik ilave ödeme eklendiğinde ise en düşük memur maaşı 60 bin 376 TL oluyor.

En düşük memur emekli aylığı da benzer şekilde artıyor. Mevcutta 22 bin 671 TL olan en düşük emekli maaşı, zam sonrası 26 bin 654 TL'ye, seyyanen ödeme ile birlikte ise 27 bin 654 TL'ye yükseliyor.