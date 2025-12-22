Memura %17,57 zam + 1.000 TL seyyanen artış: En düşük kamu işçisi maaşı 60 bin 376 TL’ye çıkıyor

En düşük memur maaşı 60 bin lirayı aşıyor

Temmuz ayında aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 50 bin 503 TL seviyesindeydi. Yapılan hesaplamalara göre yüzde 17,57'lik artışla bu rakam 59 bin 376 TL'ye yükseliyor. Toplu sözleşme kapsamında ödenecek 1.000 TL'lik ilave ödeme eklendiğinde ise en düşük memur maaşı 60 bin 376 TL oluyor.