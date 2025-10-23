Cimbom Bodo Glimt’in kalesini ablukaya aldı

Galatasaray, Bodo Glimt maçındaki istatistikleriyle göz doldurdu. Bodo'yu 3-1 yendiği maçta 4.08'lik beklenen gol değeri (xG) yakalayan Galatasaray, 2013/14 sezonundan bu yana bir Şampiyonlar Ligi karşılaşmasındaki en yüksek sayısına ulaştı. Devler Ligi'nde oynadığı son iki maçı kazanan Aslan, Kasım-Aralık 2012 arasından (3 galibiyet) bu yana ilk kez bu turnuvada üst üste 2 galibiyet almayı başardı. Temsilcimiz, Bodo Glimt'e karşı 23 şut buldu. 11'i isabetliydi. 6 net gol pozisyonundan yararlanamadı. 39 kez rakip ceza sahası içinde topla buluştu