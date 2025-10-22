SON DAKİKA
Konya maçı Beşiktaş'ın tek kurşunu

Deneyimli teknik adamın maç öncesinde oyuncularıyla toplantı yaptığı ve “Konya maçında bizim için tek ihtimal var. O da galibiyet. Eğer kayıp yaşarsak yarıştan koparız. Kazanmak zorunda olduğumuz çok kritik bir maç” ifadelerini kullandığı öğrenildi

Ligde sıkıntılı bir dönemden geçen Beşiktaş, 3. hafta erteleme maçında bugün saat 20.00'de Konyaspor'a konuk olacak.

Geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği'ne yenilerek evinde sürpriz bir kayıp yaşayan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın bir kayıp daha yaşamak istemediği ve kritik maç öncesinde oyuncularıyla bir toplantı yaptığı öğrenildi.

Deneyimli teknik adamın, "Konya deplasmanında çok kritik bir maça çıkacağız. Bu mücadelede bizim için tek ihtimal var o da galibiyet. Herkes üzerine düşeni yapmalı. Eğer puan kaybedersek şampiyonluk yarışından koparız. Kazanmak zorundayız" ifadeleriyle maçın önemine dikkat çektiği öğrenildi. Siyah-Beyazlılar zorlu deplasmanda galibiyetle ayrılarak moral depolamak istiyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın hafta boyunca yaptırdığı idmanlarda oyuncularını maça motive etmeye çalıştı.

