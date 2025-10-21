Okan Buruk, Bodo Gılımt sınavına çok özel şekilde hazırlanıyor

Yarın Şampiyonlar Ligi'nde Bodo Glimt önünde çok kritik bir sınava çıkacak olan Galatasaray'da tek hedef galibiyet... Liverpool önünde yaşadığı zaferle iddiasını gösteren sarı-kırmızılılar'da teknik patron Okan Buruk çok özel bir plan hazırlığı içinde. Tecrübeli hocanın geride kalan 2 sezonda genç, çok koşan, dinamik ve atlet takımlara karşı yaşanan problemlerden gereken dersleri çıkarak taktiğini belirleyeceği öğrenildi.



İşte Buruk'un planı:

1. Fizik kaliteye aynen yanıt:

Molde, Kopenhag, Sparta Prag, Young Boys ve Ajax gibi takımlara karşı fiziksel olarak ciddi krizler ortaya çıkmıştı. Bodo Glimt önünde Davinson, Sallai, Jakobs, Torreira, Lemina, Barış ve Osimhen gibi fizik kalitesi yüksek ve dinamik isimler tercih edilerek rakibe yanıt verilecek.

2. Geçişlere bu kez izin yok

Geçmiş yıllarda Bodo tarzı takımlara karşı özellikle geniş hücumlarını savunmakta büyük sıkıntı yaşanmıştı. İdmanlarda rakibin hızlı oyuncuları ve hücumlarına karşı gerekli önlemler alındı. Okan Buruk bu konuda görsel olarak da çalışmalar yaptırdı ve takımı özel olarak hazırladı.

3. Liverpool gibi odaklanma!

G.Saray'ın Liverpool, Bayern ve Tottenham gibi takımlar önünde ortaya koyduğu konsantrasyon Bodo'ya karşı da sağlanacak. Okan Buruk bu maça ne kadar önemli ve zorlu olduğunun farkındalığıyla hazırlanıyor. Santraya beraber ekstra mücadele ve dinamizm hedefleniyor.