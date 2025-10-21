PODCAST CANLI YAYIN
Arda Güler’den Mbappe’ye asist: İspanyol basını övgü yağdırdı

Real Madrid’in Getafe deplasmanında 1-0 kazandığı maçta ikinci yarıda oyuna giren Arda Güler, Mbappe’ye yaptığı asistle galibiyetin mimarı oldu. İspanyol basını genç yıldıza övgüler yağdırdı. Marca, “Arda, Madrid’e ışık tuttu” manşetini atarken; Sport, “Güler–Mbappe ikilisi Real Madrid’in kilidini açtı. Arda oyuna girer girmez Mbappe’ye galibiyeti getiren golün asistini yaptı” ifadelerini kullandı.

21 Ekim 2025
Real Madrid, Getafe deplasmanında 1-0 kazanırken, ikinci yarıda oyuna giren Arda Güler, Mbappe'ye yaptığı asistle maçın yıldızlarından biri oldu. İspanyol basını milli futbolcuyla ilgili övgü dolu ifadeler kullandı. Marca, "Arda, Madrid'e ışık tuttu. Maç tehlikeli bir şekilde 0-0'da gidip geliyordu, ta ki Arda oyuna girene kadar." derken; Sport, "Güler-Mbappe ikilisi, tıkanan Real Madrid'i açıyor. Xabi Alonso'nun Real Madrid'inde kesin olan bir şey varsa, o da Mbappe ve ikincisi de Fransız yıldızı en iyi gören ve onu en iyi besleyen Arda Güler'dir. Arda sahaya adımını atar atmaz Mbappe'ye golün asistini yaptı; takımlarına galibiyeti getiren gol geldi" yorumunu yaptı.

