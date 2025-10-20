Fenerbahçe Karagümrük’ü ecel terleri döktüğü maçta devirdi

Fenerbahçe Karagümrük engelini 2-1'lik skorla aştı... 23. dakikada Nene, ceza sahası içinde iki rakibini geçtikten sonra Balkovec'in müdahalesiyle yerde kaldı ve penaltı bekledi. Hakem 'Penaltı yok' dedi. Sonrasında VAR'a giden hakem Ali Şansalan penaltı kararı verdi. Penaltıyı Talisca gole çevirdi. 41'de Kerem Aktürkoğlu ceza sahasına girerek topu içeri çevirdi. Ön direğe yakın noktada topa dokunan Asensio farkı 2'ye çıkartan golü attı: 2-0... 59'da Karagümrüklü Serginho, mükemmel vuruşla topu ağlara yolladı: 2-1... 61'de Fofana kaleci Tarık ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu dışarı yolladı. 73'te Ahmet Sivri'nin şutu direkten geri geldi. 77'de bu kez F.Bahçe direği geçemedi. Karagümrük savunmasının uzaklaştırmak istediği top Asensio'ya çarptı ve üst direkten oyun alanına döndü. 80'de Atakan'ın attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 84'te Balkovec, 2. sarı karttan atıldı. Fenerbahçe, 3 puanı 2 golle aldı.