Fatih Tekkeli fırtına rakiplerine büyük üstünlük kuruyor

Trabzonspor, hava toplarındaki üstünlüğüyle rakiplerine fark atıyor. Bordo-mavililer, geride kalan haftalarda 6 kafa golü atarak bu alanda ligin en başarılı takımı konumuna yükseldi. Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, özellikle Onuachu'nun 2.01'lik boy avantajını fazlasıyla kullanıyor. Bordo-Mavililer, duran top gollerinin yüzde 60'ını kafa vuruşlarından bulurken, rakip ceza alanında kurduğu üstünlükle her maçta tehlike yaratmayı sürdürüyor. Fırtına'nın kafa vuruşlarından bulduğu 6 golün 3'ünü Onuachu atarken, 1'i Savic, 1'i Augusto ve biri de Sikan'dan geldi. Teknik direktör Fatih Tekke, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, "Köşe vuruşları ve yan toplar bizim için sadece birer fırsat değil, planın parçası. Oyuncularım bu konuda çok disiplinli çalışıyor" ifadelerini kullanmıştı. Trabzonspor'un hava toplarındaki başarısı, sadece hücumda değil, savunmada da kendini gösteriyor.