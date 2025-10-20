Alman yıldızın yükselen performansındaki ayrıntıları Takvim açıklıyor

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Leroy Sane'nin Başakşehir maçına kadar olan performansı eleştiri alıyordu. Camia ve taraftarlar büyük bir umutsuzluk içerisindeydi.

Büyük bir kariyer ve büyük bir yatırım olarak gösterilen Alman yıldızın, kendini bulması için hem teknik direktör Okan Buruk hem de İlkay Gündoğan büyük bir seferberlik ilan etti. Galatasaray'da kaptan gibi sorumluluk alan ve büyük bir karakter örneği gösteren İlkay Gündoğan'ın milli arada Sane'nin yanından hiç ayrılmadığı ortaya çıktı. Tecrübeli oyuncu, otelde kalan Leroy Sane'yi bir an olsun yalnız bırakmadı.



Hatta antrenman sonrasında sürekli onunla ilgilendi ve moralinin sürekli yükselmesini sağladı. Yaptığı konuşmalar işe yaradı ve Başakşehir maçında gerçek Sane ortaya çıktı. Bu arada Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da Alman yıldız ile özel olarak ilgilendi ve sürekli moral verdi. Ona çok önemli bir yıldız olduğunu her defansında hatırlattı. Mental yüklemeler yaptı. Büyük uğraşlar sonucunda Leroy Sane, Başakşehir maçında duble yaptı ve taraftarın sevgisini kazandı.

KALİTESİNİ ORTAYA KOYDU

Leroy Sane, Almanya'da performansıyla gündem oldu. Sportschau, "Sane, G.Saray formasıyla ilk iki golünü atarak kalitesini ortaya koydu.

Sane, Galatasaray adına fark yaratıyor" ifadelerini kulladı. N-Tv ise, "Başakşehir'e karşı oynanan maçta forma giyen Sane, etkileyici performans sergiledi" yorumunu yaptı.