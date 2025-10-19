SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Sergen Yalçın'dan uzun vadeli yorumlar

SergenYalçın,“İç sahada 3 dakikada 2 gol yemek kabul edilebilir değil. Üzgünüz kaybettiğimiz için. Önümüzde çok uzun ve zor bir yol. Bunu herkesin bilmesi lazım” dedi

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Ekim 2025
Sergen Yalçın’dan uzun vadeli yorumlar

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Beşiktaş Teknik direktörü Sergen Yalçın Gençlerbirliği yenilgisinin ardından açıklmalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, "İkinci yarıya çok iyi başladık. Cengiz'in golü geldi. Oyunu devam ettirmemiz gerekiyordu. Futbolda olağan değil, iç sahada 3 dakikada 2 gol yemek. Kabul edilebilir değil. Üzgünüz kaybettiğimiz için. Önümüzde çok uzun ve zor bir yol. Bunu herkesin bilmesi lazım" dedi. Yalçın," Son 20 dakikada takımın verdiği reaksiyon, 1-0 öndeyken ve 2-3'ü aramak gerekiyorken 3 dakikada 2 gol yiyip kaybetmek Beşiktaş'a yakışan bir durum değil. Önümüzde uzun ve zor bir yol var" diye konuştu

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | KKTC’de kritik seçim! 218 binden fazla seçmen oy kullanacak
CHP’li belediyelerde rüşvet ve akraba atamaları skandalı: İmamoğlu ve diğer başkanlar listede
Memur ve Emekliye çifte zam geliyor! Ocak ayında maaşlar yüzde 19.39 artacak
SBK davasında yeni gelişme: 3 kişi tutuklandı
CHP fena yakalandı! İkiyüzlülüğün bu kadarı... Nadir Toprak Elementlerini engellemeye çalıştıkları ortaya çıktı
Bakan Fidan açıkladı: İki devletli çözüm hayata geçerse fiili garantör olma sorumluluğunu almaya hazırız
Hamas Sözcüsü Hazım Kasım: Hamas Gazze’nin yönetiminde rol almak istemiyor
Rum basını tarafını belli etti: Tatar’ı hedef aldı, Erhürman’ı övdü
Gazze’ye umut kapısı aralandı: Refah Sınır Kapısı pazartesi günü açılıyor
Huzurlarınızda Leroy Sane! Başakşehir - Galatasaray: 1-2 | MAÇ SONUCU
Bakan Bayraktar’dan CHP’ye Beylikova tepkisi: Tartışma değil istismar var
İsrail’in kabusu Türk gücü! Siyonist gazete yazdı: Tel Aviv Ankara’nın rolünü engellemeye çalıştı
Kartal’a büyük sürpriz! Beşiktaş - Gençlerbirliği: 1-2 | MAÇ SONUCU
Özgür Özel bu kez Amsterdam’da PES dedirtti! Türkiye’yi karaladı Başkan Erdoğan’a saldırdı
Karadeniz’de kusursuz Fırtına! Rizespor - Trabzonspor: 1-2 | MAÇ SONUCU
Gazze’de boş mezar bile kalmadı İsrail hala saldırıya devam ediyor
Mahkemeden CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi’ne ’durdurma’ talebi! YSK kararını açıkladı
Fenerbahçe’de Yüksek gerilim! Aziz Yıldırım Ali Koç’a yüklendi: Söyleyen şerefsizdir | Yanağından makas aldı: Beni unut | Kulübün borcu belli oldu
Analiz raporu TAKVİM’de! O ünlülerin vücudunda uyuşturucu tespit edildi: Dilan Polat, Birce Akalay, Kubilay Aka...
Gözler Başakşehir’de akıllar Bodo’da! İşte Galatasaray’ın muhtemel 11’i
Sizin İçin Seçtiklerimiz
İkinci zirve öncesi Putin-Trump Tüneli bombası! Zelenskiy’i rahatsız eden Rus önerisi: Beyaz Saray’da kahkaha tufanı İkinci zirve öncesi Putin-Trump Tüneli bombası! Zelenskiy’i rahatsız eden Rus önerisi: Beyaz Saray’da kahkaha tufanı Kraliyet Ailesi’nde bomba! Epstein skandalı patladı Prens Andrew ünvanını bıraktı Kraliyet Ailesi’nde bomba! Epstein skandalı patladı Prens Andrew ünvanını bıraktı Fatih Tekke Rizespor maçı ilk 11’ini belirledi! Trabzonspor’da forma o yıldızların Fatih Tekke Rizespor maçı ilk 11'ini belirledi! Trabzonspor'da forma o yıldızların Paramount Hotel iddialarına kara para soruşturması: Kayyum atandı Cihan Ekşioğlu gözaltına alındı! Listede Sezgin Baran Korkmaz da var Paramount Hotel iddialarına kara para soruşturması: Kayyum atandı Cihan Ekşioğlu gözaltına alındı! Listede Sezgin Baran Korkmaz da var Viyana’da aşk başka! Esra Erol’un eşi Ali Özbir’le havalı pozları ortalığı salladı Viyana’da aşk başka! Esra Erol’un eşi Ali Özbir’le havalı pozları ortalığı salladı Zeynep Tuğçe Bayat’ın Atlas’lı paylaşımı sosyal medyada ilgi gördü: Annesinin kopyası Zeynep Tuğçe Bayat’ın Atlas’lı paylaşımı sosyal medyada ilgi gördü: Annesinin kopyası