Sergen Yalçın’dan uzun vadeli yorumlar

Beşiktaş Teknik direktörü Sergen Yalçın Gençlerbirliği yenilgisinin ardından açıklmalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, "İkinci yarıya çok iyi başladık. Cengiz'in golü geldi. Oyunu devam ettirmemiz gerekiyordu. Futbolda olağan değil, iç sahada 3 dakikada 2 gol yemek. Kabul edilebilir değil. Üzgünüz kaybettiğimiz için. Önümüzde çok uzun ve zor bir yol. Bunu herkesin bilmesi lazım" dedi. Yalçın," Son 20 dakikada takımın verdiği reaksiyon, 1-0 öndeyken ve 2-3'ü aramak gerekiyorken 3 dakikada 2 gol yiyip kaybetmek Beşiktaş'a yakışan bir durum değil. Önümüzde uzun ve zor bir yol var" diye konuştu