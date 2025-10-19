Beşiktaş evinde Gençlerbirliği’ne 2 golle yenildi | Süper Lig’de bu sezon 8 haftada 4. kez puan kaybetti! 3 dakikada yenen goller ise taraftarları şok etti

Kartal çakıldı... Beşiktaş konuk ettiği Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilerek zirve yarışında ağır bir darbe daha aldı. Maçın 8'inci dakikasında Cerny'nin pasıyla buluşan Orkun'un şutunda top Erhan'da kaldı. 14'te Zuzek'in sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top az farkla dışarı gitti. 37'de Cengiz'in sağ çaprazdan pasında topla buluşan Abraham'ın vuruşunda top dışarı gitti. 39'da Cengiz sağ çaprazdan kaleye vurdu. Kaleciden dönen topa Abraham etkili bir vuruş yapamadı.



KARTAL GOLLE BAŞLADI

Beşiktaş 2.yarıya golle başladı. 47'de Rafa Silva'nın ara pasında topla buluşan Cengiz Ünder çaprazdan yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. 53'te Rafa Silva ceza sahasının önünde şansını denedi ama top kalabalık savunmadan geçmedi. 79'da Pereira sağ çaprazdan içeriye girdi. Jurasek'e çarpan top ağlara gitti: 1-1. 81'de Tongya yaptığı vuruşla skoru 1-2 yaptı. Böylece Kartal evinde Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olarak ligde 3. yenilgisini aldı.

BU SEZON LİGDE 3. MAĞLUBİYET

Beşiktaş bu sezon 3. yenilgisini Gençlerbirliği karşısında aldı. Daha önce deplasmanda Alanyaspor ve Göztepe'ye yenilen Siyah-Beyazlılar dün de G.Birliği karşısında 3. mağlubiyetlerini aldı.



EN AZ ŞUTU ÇEKTİKLERİ 2. MAÇ

Bu sezon en fazla faul yaptığı Süper Lig maçını 21 faulle Gençlerbirliği karşısında oynayan Beşiktaş aynı zamanda en az şut çektiği iki karşılaşmadan birini tamamladı. Daha önce G.Saray'a karşı 11 şut çeken Kartal dün de evinde 11 şut çekerken kötü bir tablo çizdi.



Jurasek Gençlerbirliği önünde 78'de oyuna girdi. Siyah-Beyazlı futbolcu maça dahil olduktan 1 dakika sonra oyunun 79. dakikasında topa ilk dokunuşunda topu kendi ağlarına yolladı.