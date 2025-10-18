Tekke öğrencilerine zihinsel ve fiziksel depolama yaptı!

PODCAST CANLI YAYIN
Fatih Tekke, oyuncularını hem fiziksel hem zihinsel olarak Rize maçına hazırladı. “Derbide konsantrasyon şart” diyen Tekke, yüksek tempolu maçlarda bireysel hataların tüm takımın dengesini bozabileceği uyarısında bulundu

Karadeniz derbisi öncesi Trabzonspor'da, Teknik Direktör Fatih Tekke ve ekibi çalışmalarını yoğun bir tempoda tamamladı. Teknik Direktör Fatih Tekke'nin oyuncularıyla yaptığı birebir ve grup konuşmaları dikkat çekti.

Tecrübeli çalıştırıcı, özellikle savunma hattında yapılabilecek basit hataların takımın oyun planını olumsuz etkileyebileceğini vurgulayarak, oyuncularından daha dikkatli ve disiplinli olmalarını istedi. Fatih Tekke, antrenmanlarda oyuncularından sadece fiziksel değil, zihinsel olarak da maça hazır olmalarını talep etti.

Derbi maçların atmosferine değinen Tekke, "Bu tür yüksek tempolu maçlarda bireysel hatalar, tüm takımı etkileyebilir. Konsantrasyonu bir an bile düşürmemeliyiz" ifadelerini kullandı. Trabzonspor'un teknik patronu, hücum hattındaki oyuncularına ise ceza sahası içinde daha etkili olmaları yönünde özel uyarılarda bulundu. Pozisyonları değerlendirme konusunda daha kararlı olmaları gerektiğini belirten Tekke, paslaşmalarda ve final vuruşlarında daha dikkatli bir oyun sergilenmesini istedi.

Trabzonspor, bugün ligde deplasmanda oynanacak Rize maçına odaklandı. Fatih Tekke ve öğrencilerinin düşüncesi maçtan galip gelmek

