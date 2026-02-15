Beşiktaş'taki "park yeri" cinayetinde yeni detay ve "pes" dedirten ifade! Silah İzmirli doktorun çıktı | "Dayaktan korktum ateş açtım"
İstanbul Beşiktaş'ta park meselesi nedeniyle çıkan tartışmada Erdoğan Şengönül isimli cani kendisini uyaran Ferşat Tellioğlu’nu (70) silahla vurarak öldürdü. Tellioğlu'nun yakınları Şengönül'ü sokak ortasında uzun süre darbetti. Erdoğan Şengönül tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılıkta verdiği ifadesinde "Dayak yiyeceğimden korktuğum için belimden silahımı çıkarttım rastgele ateş açtım. Sonrasında dayak yemişim, hatırlamıyorum" dediği öğrenildi. Öte yandan Ferşat Tellioğlu’nu öldüren silahın İzmir'de ikamet eden bir doktorun üzerine kayıtlı olduğu çıktı.
İstanbul "park meselesi" yüzünden yine bir can daha gitti.
Olay, 13 Şubat Cuma günü saat 11.00 sıralarında Dikilitaş Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, 70 yaşındaki Ferşat Tellioğlu ile Erdoğan Şengönül (67) arasında araç park etme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Erdoğan Şengönül, yanında bulunan silahla Tellioğlu'na ateş etti. Talihsiz adam kanlar içinde yere yığıldı.
VURDUĞU ADAMIN YAKINLARI SOKAK ORTASINDA UZUN SÜRE DARBETTİ
Olayın ardından Tellioğlu'nun yakınları olay yerine geldi ve araç içinde bulunan Erdoğan Şengönül'e saldırdı. Otomobilin içinde darbedilen Şengönül, daha sonra araçtan çıkarılarak yere yatırıldı ve sokak ortasında tekme ve yumruklarla uzun süre darbedildi.
Bir süre yerde sürüklenen Erdoğan Şengönül aldığı darbelerin ardından hareketsiz kaldı. Silah ve kavga seslerini duyan çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Ferşat Tellioğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Tellioğlu'nu vuran Erdoğan Şengönül ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.
Beşiktaş Devriye Ekipler Amirliği ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde kavgaya karışan A.B., V.A., C.A. ve H.A. gözaltına alındı.
Erdoğan Şengönül'ün Tellioğlu'nu vurduğu silah ele geçirilirken, saldırganın evinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör ve 506 adet farklı ebatlarda fişek bulundu.
SİLAH İZMİR'DE İKAMET EDEN DOKTORA AİT ÇIKTI!
Yapılan araştırmada ise olay yerindeki silahın İzmir'de ikamet eden doktor Cüneyt T.'ye ait olduğu, silahın bulundurma ruhsatının olduğu belirlendi.
"MOTOKURYE İLE TARTIŞTI, AĞABEYİMİ 2 KURŞUNLA VURDU"
Olayın ardından konuşan Ferşat Tellioğlu'nun ağabeyi Sultan Tellioğlu, "Motokurye ile otomobildeki kişi arasında tartışma çıkıyor. Motosikletten dolayı otomobil geçemediği için tartışıyorlar. Ağabeyim otomobildeki kişiyi uyarıyor, kavga çıkıyor. Abim otomobile yaklaşınca ateş ediyor. İlk kurşunu yediği zaman fark etmiyor. Tekrar yaklaşınca bir daha ateş ediyor içerideki. İkinci kurşun gelince yere düşüyor. Otomobildeki kişi 2 dakika beklese böyle bir olay yaşanmayacak. Olaydan sonra çevredekiler, adamın elindeki silahı almak için hareket ediyor. Silahı polise teslim ediyor"dedi.
Evli ve 2 çocuk babası Ferşat Tellioğlu, dün Ataşehir Mehmet Uslu Camisi'nde cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
OLAY ANI SANİYE SANİYE KAMERADA
Park etme kavgasını çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, Ferşat Tellioğlu'nun kaldırımda yaralı halde yerde yattığı, yakınlarının ise araç içinde bulunan Erdoğan Ş.'ye saldırdığı anlar görülüyor.
Araçtan çıkarılan Erdoğan Şengönül'ün tekme ve yumruklarla darbedildiği, bir süre yerde sürüklendikten sonra hareketsiz kaldığı anlar da görüntülerde yer alıyor.
'DAYAK YİYECEĞİMDEN KORKTUĞUM İÇİN RASTGELE ATEŞ AÇTIM'
Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Erdoğan Şengönül, A.B., V.A. ve C.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüpheli H.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şengönül ifadesinde, "Arabayı çekin dedim. Kornaya bastım yolu açın geçeyim dedim tartışmaya başladık. Dayak yiyeceğimden korktuğum için belimden silahımı çıkardım rastgele ateş açtım. Sonrasında dayak yemişim hatırlamıyorum"dediği öğrenildi.