Beşiktaş'taki "park yeri" cinayetinde yeni detay ve "pes" dedirten ifade! Silah İzmirli doktorun çıktı | "Dayaktan korktum ateş açtım"









Erdoğan Şengönül'ün Tellioğlu'nu vurduğu silah ele geçirilirken, saldırganın evinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör ve 506 adet farklı ebatlarda fişek bulundu.



SİLAH İZMİR'DE İKAMET EDEN DOKTORA AİT ÇIKTI!



Yapılan araştırmada ise olay yerindeki silahın İzmir'de ikamet eden doktor Cüneyt T.'ye ait olduğu, silahın bulundurma ruhsatının olduğu belirlendi.



"MOTOKURYE İLE TARTIŞTI, AĞABEYİMİ 2 KURŞUNLA VURDU"



Olayın ardından konuşan Ferşat Tellioğlu'nun ağabeyi Sultan Tellioğlu, "Motokurye ile otomobildeki kişi arasında tartışma çıkıyor. Motosikletten dolayı otomobil geçemediği için tartışıyorlar. Ağabeyim otomobildeki kişiyi uyarıyor, kavga çıkıyor. Abim otomobile yaklaşınca ateş ediyor. İlk kurşunu yediği zaman fark etmiyor. Tekrar yaklaşınca bir daha ateş ediyor içerideki. İkinci kurşun gelince yere düşüyor. Otomobildeki kişi 2 dakika beklese böyle bir olay yaşanmayacak. Olaydan sonra çevredekiler, adamın elindeki silahı almak için hareket ediyor. Silahı polise teslim ediyor"dedi.



Evli ve 2 çocuk babası Ferşat Tellioğlu, dün Ataşehir Mehmet Uslu Camisi'nde cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.