Galatasaray’da kritik maç öncesi rotasyon: Okan Buruk yıldız oyuncuları sırayla dinletecek

Galatasaray’ın hocası Okan Buruk, bugün Kaan, Eren, Sara, Sane ve Icardi’ye forma verecek. Bodo maçında ise Davinson, Jacobs, Lemina, Yunus ve Osimhen şans bulacak.

Giriş Tarihi :18 Ekim 2025
Milli ara sonrası kritik maçlara çıkacak olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk rotasyona gidecek. Tecrübeli çalıştırıcı, oynayacağı iki kritik maçta kadrosunu ekonomik kullanmayı hedefliyor.

Okan Buruk'un bugün oynanacak Başakşehir maçında ilk 11'de Kaan Ayhan, Eren Elmalı, Gabriel Sara, Leroy Sane ve Mauro Icardi'ye şans vereceği öğrenildi.

Okan hocanın bu oyuncuları önümüzdeki hafta içi oynanacak Bodo Glimt karşılaşmasında kenarda oturtması ve Davinson Sanchez, Ismael Jacobs, Mairo Lemina, Yunus Akgün ve Victor Osimhen'e forma vermesi bekleniyor. Okan Buruk böylece iki maçta oyuncularını fazla yormadan sonuç almaya çalışacak.

