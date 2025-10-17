PODCAST CANLI YAYIN
Kartal basına kapalı çalıştı

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

Giriş Tarihi :17 Ekim 2025
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

TEK HEDEF 5'TE 5

Milli aranın ardından Beşiktaş vites yükseltiyor. Sergen Yalçın'ın hesabına göre Beşiktaş, bu süreçte 5'te 5 yapması halinde zirve yarışına ortak olacak ve ezeli rakiplerinden en az birini geride bırakacak. Yalçın tüm çalışmalarını buna göre yapıyor.

