Libya'da Seyfülislam Kaddafi'ye suikast! Detaylar belli oldu: 4 silahlı kişi evini bastı | PORTRE: Babasının halefi olarak gösteriliyordu

Ekim 2011'de Libya 'nın Sirte kentinde muhalif silahlı güçler tarafından öldürülen devrik lider Muammer Kaddafi'nin büyük oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. KADDAFİ'NİN DANIŞMANI DOĞRULADI Libya resmi haber ajansı LANA'da yer alan habere göre, Seyfülislam Kaddafi'nin danışmanı ve siyasi ekibinin başı Abdullah Osman, Seyfülislam'ın öldüğünü doğruladı.

Yaptığı açıklamada Zaidi, "Bu trajik olayda taviz vermeyi, sessiz kalmayı ve geri adım atmayı reddettiği için ihanet odaklarına kurban giden Seyfülislam Kaddafi'nin şehadeti dolayısıyla tüm Libya halkına ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Adamları öldürerek davaları susturabileceklerini veya sesleri susturarak fikirleri öldürebileceklerini düşündülerse yanıldılar." ifadelerini kullandı.

"DÖRT SİLAHLI KİŞİ EVİNİ BASTI, KAMERALARI KAPATIP SUİKAST YAPTI" Osman, Libya'daki bir televizyon kanalına saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, Seyfülislam Kaddafi'nin saldırı sonucu öldüğünü belirterek, "Dört silahlı adam, güvenlik kameralarını devre dışı bıraktıktan sonra Saif Kaddafi'nin evine baskın düzenleyerek onu öldürdü." dedi. "İHANET ODAKLARINA KURBAN GİDEN KADDAFİ ŞEHİT OLDU"





444. TUGAY YALANLADI



Öte yandan, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Savunma Bakanlığına bağlı 444. Tugay'dan yapılan açıklamada, 444. Tugay'ın Zintan bölgesinde Seyfülislam Kaddafi'yi öldürdüğü yönündeki haberleri yalanladı.

Açıklamada, 444. Tugay'ın Zintan'da herhangi bir birliğinin bulunmadığı ifade edildi.



BABASININ HALEFİ OLARAK GÖSTERİLİYORDU



Muammer Kaddafi'nin en büyük oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin yaşamındaki dönüm noktalarını ise şöyle:

Libya'nın Sirte kentinde muhalif silahlı gruplar tarafından 2011'de öldürülen devrik lider Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi, resmi bir siyasi görev üstlenmemesine rağmen 2000'li yıllardan itibaren Libya'nın iç ve dış siyasetinde etkili roller oynadı.

Özellikle Batı ile ilişkilerin normalleştirilmesi sürecinde rejim adına müzakereci olarak öne çıkan Seyfülislam, reform ve ekonomik açılım söylemleriyle dikkati çekti.

Seyfülislam Kaddafi, 25 Haziran 1972'de Trablus'ta, Muammer Kaddafi'nin ikinci eşi Safiye Firkaş'tan dünyaya geldi. Biri kız olmak üzere beş kardeşi bulunan Seyfülislam, 1994'te Trablus Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden mezun oldu, 1998'de Avusturya'daki IMC Üniversitesinde ekonomi eğitimi aldı. İngiltere'de doktorasını yaptı.

Mezuniyetinin ardından Trablus'taki Sanayi Araştırmaları Merkezinde çalışan Seyfülislam, 1996'da özel bir danışmanlık ofisinde görev aldı. Askeri bir geçmişi bulunmamasına rağmen Libya ordusunda binbaşı rütbesi verildi, 1998'de kurulan Kaddafi Uluslararası Hayır Kurumunun başkanlığını üstlendi.