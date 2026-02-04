Başkan Erdoğan duyurdu! Devlet desteği ile KOBİ'lerin rekabet gücü artıyor

İstihdamı Koruma Programı ile tekstil, hazır giyim, deri ve mobilya sektörlerindeki KOBİ'lere çalışan başına aylık 3 bin 500 lira destek veriliyor.

KOSGEB, son 23 yılda 1 milyon 412 bin işletmeye toplam 286 milyar liralık destek sağladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, imalat sanayine yönelik olarak 100 milyar liralık destek paketini önceki gün açıklarken, KOSGEB eliyle KOBİ'lere ve işletmelere verilen destekler de artarak devam ediyor. Son 23 yılda KOSGEB eliyle 1 milyon 412 bin işletme desteklerden faydalandı. Küresel pazarlarda Türk ürünlerinin yer alabilmesine yönelik olarak başlatılan Kapasite Geliştirme Destek Programı kapsamında 2 bin 440 işletmenin 38.6 milyar liralık yatırımı desteklendi. Küresel Rekabetçilik Destek Programı'yla da 38 işletmenin 1.5 milyar liralık yatırımına destek olundu. Ayrıca devlet istihdamı koruyan işletmeleri de unutmadı. İstihdamı Koruma Programı ile çalışan başına 3 bin 500 TL destek veriliyor. İşletmelere yönelik destek programları KOSGEB tarafından uygulanmaya devam ediyor. KOSGEB eliyle verilen destekler sayesinde küresel piyasada Türkiye'nin etkisi de artıyor.

KOSGEB eliyle verilen destekler sayesinde küresel piyasada Türkiye'nin etkisi de artıyor (Fotoğraf: AA ve Takvim Foto Arşiv)

İŞLETMELER GELİŞİYOR

KOSGEB tarafından 23 yılda 1 milyon 412 bin işletmeye destek sağlanırken, toplam 286 milyar liralık kaynak kullandırıldı. 2025 yılında 54 bin işletme 34.8 milyar liralık destekten faydalandı. KOSGEB'in destekleri ile her alanda işletmeler gelişme imkanı buluyor.

DEVLET KOBİ'LERİN YANINDA

KOSGEB tarafından 40 farklı destek programı hayata geçirilirken, bu destekler ile işletmeler her yatırımında devleti yanında hissediyor. Her alanda verilen destekler sayesinde Türk işletmeleri küresel pazara adımlar atıyor. Kapasite Geliştirme Destek Programı sayesinde KOBİ'lerin ölçekleri büyüyor. Bu destekten 2 bin 440 işletme faydalanırken 38,6 milyar liralık yatırım projesi desteklendi.