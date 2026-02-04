Kredi kartlarına yeni limit mesaisi başladı! Yüzde 50 ile 80 arasında azaltılacak
BDDK kararıyla bankaların kart limiti mesaisi başladı. 15 Şubat’a kadar 400 bin TL’nin üzerindeki limitler, harcanmayan kısımları üzerinden % 50 ile 80 azaltılacak. Yıl sonuna kadar tüm limitler gelirlerle uyumlu olacak.
BankacılıkDüzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), geçtiğimiz günlerde bir dizi önemli düzenlemeyi hayata geçirdi. Bunlardan biri de kredi kartı limitlerine ilişkin oldu. Aktif olarak kullanılmayan yüksek kredi kartı limitlerinin gelir seviyelerine uygun hale getirilmesine yönelik karar alındı. Bu kararların ardından yıl sonuna kadar bütün kredi kart limitleri iki aşamalı çalışma ile yeniden belirlenecek. 400 bin liranın üzerindeki limitlerle ilgili düzenlemenin uygulanması için bankalara 15 Şubat'a kadar süre verildi. 1 Ocak 2027'ye kadar da bankalar, tüm kart sahiplerinin kredi kartı limitlerini aylık/yıllık ortalama gelirleriyle uyumlu hale getirecek. İşte detayları...
KİMLERİN LİMİTİ AZALTILACAK?
15 Şubat'a kadar yapılacak çalışmada, limiti 400 bin liraya kadar olan kartlar dikkate alınmayacak. Karar tarihi itibarıyla toplam limiti 400 bin liranın üstünde olan ama 750 bin lirayı aşmayanların kredi kartı limiti, hesap kesim tarihleri itibarıyla, kullanılabilir limitinin en düşük olduğu dönemdeki miktarının yüzde 50'si kadar azaltılacak. Toplam kredi kartı limiti 750 bin liranın üzerinde olanlarda ise bu oran yüzde 80 olarak uygulanacak. Limiti azaltılacak kart belirlenirken, bir kişiye ait bütün kartların toplam limiti esas alınacak. Limit azaltılmasında ise"kullanılabilir limit" esas alınacak, 2025 yılı sonuna kadar yapılmış kredi kartı harcamaları dikkate alınacak.
YENİ LİMİT 400 BİN LİRANIN ALTINDA ÇIKARSA NE OLACAK?
Bu yeni limit 400 bin lira veya altında bir rakam olarak ortaya çıkarsa, 15 Şubat sonrası limit artırım taleplerinde, yani 400 bin liraya kadar limit talep edilirse, talep sahibinin aylık veya yıllık ortalama geliri dikkate alınmayacak. Bunun üstündeki artış taleplerinde resmi gelir belgeleri istenecek.
YENİ KART LİMİTLERİ NASIL BELİRLENECEK?
Yeni kredi kartı çıkarılması veya mevcut kartı limitlerinin artırılması işlemlerinde yalnızca kart hamilinin aylık ya da yıllık ortalama geliri dikkate alınacak ve gelir tespiti, bankalarca geçerli kabul edilen belgeler üzerinden yapılacak. Bankalar kredi kartı verirken, ilk başvuruda aylık gelirin en fazla 2 katı toplam limit tanımlayacak. Toplam limit, ikinci yıldan sonra ise en fazla 4 katı olacak. İlk yıl gelirinin iki katı limiti olan karta sahip olan tüketici, bu sınırı tamamladığı için ikinci bir kart alamayacak.
NASIL UYGULANACAK
Örneğin; 600 bin lira limitli kartta, 350 bin lira harcama yapıldıysa, kalan boştaki 250 bin lira limitin yüzde 50'si olan 125 bin lira silinecek ve kartın toplam limiti 475 bin lira olacak.
EĞİTİM ÖDEMELERİNDE NE YAPILACAK?
Bankalar ile eğitim kurumları arasında yapılan sözleşmeler kapsamında, eğitim ödemeleri amacıyla bireysel müşterilere tahsis edilen KMH limitleri sınırlamalardan muaf tutulacak.