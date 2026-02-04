Kredi kartlarına yeni limit mesaisi başladı! Yüzde 50 ile 80 arasında azaltılacak

BankacılıkDüzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), geçtiğimiz günlerde bir dizi önemli düzenlemeyi hayata geçirdi. Bunlardan biri de kredi kartı limitlerine ilişkin oldu. Aktif olarak kullanılmayan yüksek kredi kartı limitlerinin gelir seviyelerine uygun hale getirilmesine yönelik karar alındı. Bu kararların ardından yıl sonuna kadar bütün kredi kart limitleri iki aşamalı çalışma ile yeniden belirlenecek. 400 bin liranın üzerindeki limitlerle ilgili düzenlemenin uygulanması için bankalara 15 Şubat'a kadar süre verildi. 1 Ocak 2027'ye kadar da bankalar, tüm kart sahiplerinin kredi kartı limitlerini aylık/yıllık ortalama gelirleriyle uyumlu hale getirecek. İşte detayları...

KİMLERİN LİMİTİ AZALTILACAK? 15 Şubat'a kadar yapılacak çalışmada, limiti 400 bin liraya kadar olan kartlar dikkate alınmayacak. Karar tarihi itibarıyla toplam limiti 400 bin liranın üstünde olan ama 750 bin lirayı aşmayanların kredi kartı limiti, hesap kesim tarihleri itibarıyla, kullanılabilir limitinin en düşük olduğu dönemdeki miktarının yüzde 50'si kadar azaltılacak. Toplam kredi kartı limiti 750 bin liranın üzerinde olanlarda ise bu oran yüzde 80 olarak uygulanacak. Limiti azaltılacak kart belirlenirken, bir kişiye ait bütün kartların toplam limiti esas alınacak. Limit azaltılmasında ise"kullanılabilir limit" esas alınacak, 2025 yılı sonuna kadar yapılmış kredi kartı harcamaları dikkate alınacak.