Başkan Erdoğan'ın Orta Doğu turunda ikinci durak Mısır: Sisi ile bir araya gelecek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Mısır'ın başkenti Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya gelecek. Erdoğan, dün Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile bir araya gelmiş iki ülke arasında 4 anlaşmaya imza atılmıştı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2026 yılının ilk yurt dışı ziyaretlerini Suudi Arabistan ve Mısır'a gerçekleştiriyor.Riyad’da imza Kahire’de zirve: Başkan Erdoğan Mısır’da!
Bu kapsamda dün Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile bir araya gelen Erdoğan bugün Mısır'ın başkenti Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya gelecek.
CANLI ANLATIM
İKİNCİ DURAK MISIR
Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan'daki temaslarının ardından bugün Kahire'ye geçerek Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya gelecek. Ziyaretlerin, Ankara'nın son dönemde hız kazanan normalleşme ve diyalog adımlarını yeni bir aşamaya taşıması bekleniyor.
EKONOMİ VE SAVUNMADA YENİ SAYFA
Başkan Erdoğan'a Suudi Arabistan ve Mısır ziyaretlerinde bakanlar ile iş dünyasının önde gelen temsilcilerinden oluşan geniş bir heyet eşlik ediyor.
MISIR'LA TİCARETTE SINIRLI GERİLEME
Türkiye'nin Mısır'a ihracatı ise 2025'te önceki yıla kıyasla yüzde 5 azalarak 3 milyar 340,2 milyon dolar oldu. Mısır'a yapılan ihracatta 637 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri ilk sırada bulunurken, tekstil ve ham maddeleri 552 milyon dolar, çelik sektörü ise 443,1 milyon dolarla öne çıktı.
Şubat ayındaki temasların, Türkiye'nin Orta Doğu'daki siyasi diyaloğunu derinleştirmenin yanı sıra ekonomik ilişkileri de yeniden ivmelendirmesi bekleniyor.