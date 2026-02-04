Başkan Erdoğan'ın Orta Doğu turunda ikinci durak Mısır: Sisi ile bir araya gelecek

İKİNCİ DURAK MISIR

Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan'daki temaslarının ardından bugün Kahire'ye geçerek Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya gelecek. Ziyaretlerin, Ankara'nın son dönemde hız kazanan normalleşme ve diyalog adımlarını yeni bir aşamaya taşıması bekleniyor.

EKONOMİ VE SAVUNMADA YENİ SAYFA

Başkan Erdoğan'a Suudi Arabistan ve Mısır ziyaretlerinde bakanlar ile iş dünyasının önde gelen temsilcilerinden oluşan geniş bir heyet eşlik ediyor.

MISIR'LA TİCARETTE SINIRLI GERİLEME

Türkiye'nin Mısır'a ihracatı ise 2025'te önceki yıla kıyasla yüzde 5 azalarak 3 milyar 340,2 milyon dolar oldu. Mısır'a yapılan ihracatta 637 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri ilk sırada bulunurken, tekstil ve ham maddeleri 552 milyon dolar, çelik sektörü ise 443,1 milyon dolarla öne çıktı.

Şubat ayındaki temasların, Türkiye'nin Orta Doğu'daki siyasi diyaloğunu derinleştirmenin yanı sıra ekonomik ilişkileri de yeniden ivmelendirmesi bekleniyor.