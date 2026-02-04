Sonunda N'Golo Kante! Fenerbahçe resmen açıkladı

Dünya Kupası şampiyonu Fransız futbolcu, Leicester City ve Chelsea'de Premier Lig, Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları yaşadı.

Transfer sürecinde yaşanan TMS sistemi kaynaklı evrak hataları, Kante'nin antrenmana çıkmaması ve FIFA'nın müdahalesiyle çözüldü.

Fenerbahçe, Al-Ittihad'dan N'Golo Kante'yi transfer ederek 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

YILAN HİKAYESİNE DÖNEN TRANSFER ÇÖZÜLDÜ Al-Ittihad ile yaşanan takas (Youssef En-Nesyri'nin Suudi ekibine gitmesi) sürecinde önce TMS sistemi kaynaklı evrak hataları nedeniyle transfer iptal gibi görünse de, Kante'nin kulüpte antrenmana çıkmayı reddetmesi ve FIFA'nın araya girmesiyle süreç tersine döndü.

Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF) yer alan lisans bilgilerine göre sarı-lacivertli kulüp, Fransız futbolcuyla 2,5 yıllık sözleşme yaptı.

N'GOLO KANTE İLE 2,5 YILLIK SÖZLEŞME Sonunda sözleşmesi feshedilen 34 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe ile anlaşma imzaladı.

N'Golo Kante Fenerbahçe'ye transfer oldu (Fotoğraflar TAKVİM Fotoğraf Arşivi'nden kullanılmıştır)

N'Golo Kante'nin lisans bilgilerinin öncesinde Youssef En-Nesyri'nin sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini TFF'ye bildiren sarı-lacivertliler, bu gelişmenin ardından Kante'nin lisansını çıkardı.

Fenerbahçe'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı hikayeler zaman alır, ama yarım kalmaz. Fenerbahçemize hoş geldin N'Golo Kante." ifadelerine yer verildi.

N' GOLO KANTE KİMDİR?

N'Golo Kante, dünya futbolunun en iyi defansif orta sahalarından biri olarak tanınıyor.