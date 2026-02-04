Sonunda N'Golo Kante! Fenerbahçe resmen açıkladı
Fenerbahçe, uzun süredir gündemde olan N’Golo Kante transferini resmen tamamladı. Al-Ittihad ile Youssef En-Nesyri’nin dahil olduğu takas sürecinde yaşanan TMS kaynaklı evrak sorunları ve belirsizlikler sonunda aşıldı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Bazı hikayeler zaman alır, ama yarım kalmaz. Fenerbahçemize hoş geldin N'Golo Kante." ifadelerine yer verildi.
Fenerbahçe, N'Golo Kante trasnferini resmen duyurdu.
YILAN HİKAYESİNE DÖNEN TRANSFER ÇÖZÜLDÜ
Al-Ittihad ile yaşanan takas (Youssef En-Nesyri'nin Suudi ekibine gitmesi) sürecinde önce TMS sistemi kaynaklı evrak hataları nedeniyle transfer iptal gibi görünse de, Kante'nin kulüpte antrenmana çıkmayı reddetmesi ve FIFA'nın araya girmesiyle süreç tersine döndü.
N'GOLO KANTE İLE 2,5 YILLIK SÖZLEŞME
Sonunda sözleşmesi feshedilen 34 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe ile anlaşma imzaladı.
Fenerbahçe, Fransız futbolcu N'Golo Kante'yle 2,5 yıllık anlaşma yapıldığını TFF'ye bildirdi.
Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF) yer alan lisans bilgilerine göre sarı-lacivertli kulüp, Fransız futbolcuyla 2,5 yıllık sözleşme yaptı.
N'Golo Kante'nin lisans bilgilerinin öncesinde Youssef En-Nesyri'nin sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini TFF'ye bildiren sarı-lacivertliler, bu gelişmenin ardından Kante'nin lisansını çıkardı.
Fenerbahçe'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı hikayeler zaman alır, ama yarım kalmaz. Fenerbahçemize hoş geldin N'Golo Kante." ifadelerine yer verildi.
N' GOLO KANTE KİMDİR?
N'Golo Kante, dünya futbolunun en iyi defansif orta sahalarından biri olarak tanınıyor.
Leicester City ile 2015-16 Premier Lig şampiyonluğunu kazanan kadronun kilit ismi olan Kante, Chelsea'de 2016-17'de Premier Lig, 2020-21'de Şampiyonlar Ligi zaferleri yaşadı ve 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa'nın şampiyonluğunda başrol oynadı.
Kante 2025/26 sezonunda Al-Ittihad formasıyla Suudi Pro Lig'de 18 maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.