Google'ın telefon üreticileri ve uygulama geliştiricilerle yaptığı sözleşmelere rekabet soruşturması
Rekabet Kurulu, Google'a piyasadaki rekabeti engelleyip engellemediğine ilişkin soruşturma başlattı. Yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında, Google'ın telefon üreticileriyle yaptığı sözleşmelerin ve uygulama geliştiricilere getirdiği yeni kuralların, piyasadaki rekabeti engelleyip engellemediği inceleneceği bildirildi.
Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre; Android telefonların işletim sisteminden uygulama marketindeki seçeneklere kadar pek çok detay soruşturmanın odağına alındı.
TELEFON ÜRETİCİLERİ VE UYGULAMALAR MASADA
2018'de aldığı cezadan sonra Google'ın sözleşmelerini rekabete gerçekten açıp açmadığı kontrol edilecek.
Getirilen yeni yükümlülüklerin, alternatif uygulamaların önünü kesip kesmediği değerlendirilecek. Soruşturma, mobil ekosistemin geleceğini belirleyecek.