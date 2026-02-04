Google'ın telefon üreticileri ve uygulama geliştiricilerle yaptığı sözleşmelere rekabet soruşturması

Rekabet Kurulu, Google'ın telefon üreticileriyle yaptığı sözleşmelerin ve uygulama geliştiricilere getirdiği yeni kuralların, piyasadaki rekabeti engelleyip engellemediğine ilişkin soruşturma başlattı.

Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre; Android telefonların işletim sisteminden uygulama marketindeki seçeneklere kadar pek çok detay soruşturmanın odağına alındı.