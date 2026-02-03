Sara Ersoy CHP'li İmamoğlu'nun alemci A takımının otelde uyuşturucu ve fuhuş partisi verdiğini ifşa etti

Yurt dışı seyahat tarihlerini net şekilde anlatan Ersoy, "21 Ocak'ta Amsterdam'a gittim, 23 Ocak'ta Türkiye'ye döndüm. 22 Ocak'ta Amsterdam'da esrar kullandım. Bunun dışında hiçbir zaman uyuşturucu madde kullanmadım" ifadelerini kullandı.

Ersoy ifadesinde, "Ben normalde alkol ve uyuşturucu kullanmam. Amsterdam'a gittiğimde merak ettiğim için bu ürünleri aldım. Orada kullanmadığım kısmı yanımda geri getirdim" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda şüpheli sıfatıyla ifade veren Sara Ersoy, ikametinde ele geçirilen maddelere ilişkin ayrıntılı savunma yaptı. Ersoy, ele geçirilen ürünlerin uyuşturucu ham maddesi olmadığını, Amsterdam'dan getirdiği esrar katkılı kek ve jelibonlar olduğunu söyledi.

HÜSEYİN KÖKSAL'I TANIYORUM Ancak Hüseyin Köksal'ı tanıdığını kabul eden Ersoy, bu tanışıklığın sosyal çevre üzerinden olduğunu belirterek, "Hüseyin Köksal'ı, asıl adı Rojin olan ve Gönül diye bilinen şahsın sevgilisi olduğu için tanıyorum. Sonradan sevgilisi olmadığını öğrendim" dedi.

RAFFLES OTEL'DEKİ PARTİLER İFŞA OLMUŞTU Beşiktaş'taki Raffles Otel'in 2604 No'lu VIP dairesinde Murat Ongun, Hüseyin Köksal ve Emrah Bağdatlı'nın fuhuş ve uyuşturucu partileri düzenlendiği ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında kendisine sorulan CHP'li İBB'deki vurgun çetesinden bazı isimlerle herhangi bir bağlantısının olmadığını vurgulayan Ersoy, "Emrah Bağdatlı, Murat Ongun, Fatih Keleş ve Murat Gülibrahimoğlu isimlerini tanımam. Fotoğraflardan da çıkaramadım " diyerek iddiaları reddetti.

İfade tutanağında dikkat çeken bir diğer bölümde Ersoy, kendisine yönelik fuhuş teklifini de anlattı. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan'ın haberine göre, Ersoy, "Hüseyin birlikte olduğunuz kızlardan birini beğenirse ücreti karşılığında birlikte olur denildi. Kabul etmedim" şeklinde konuştu.

Evinde ele geçirilen ilaçlarla ilgili olarak ise, "Psikiyatri doktorum tarafından yazılan reçeteli ilaçlardır, reçeteleri sunabilirim"diyen Ersoy, suçlamaları reddetti.

İfadesinin sonunda Ersoy, "Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Türkiye sınırları içinde uyuşturucu kullanmadım"diyerek savunmasını tamamladı.