Meteorolojik veriler 24 saatte değişecek: Yalancı bahar bitiyor, İstanbul'a sağanak geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son rapora göre Türkiye perşembe gününden itibaren batıdan gelen yeni bir yağışlı sistemin etkisine giriyor. Hafta sonuna doğru tüm yurda yayılacak yağışlar batıda şiddetli sağanak, doğuda ise kar ve çığ tehlikesi olarak kendini gösterecek. İstanbul ve İzmir'de sağanak, Ankara'da ise sert sıcaklık düşüşleri bekleniyor.
- Perşembe günü öğleden itibaren batıdan giriş yapacak yeni alçak basınç sistemi Çanakkale, İzmir, Aydın ve Muğla'da kuvvetli sağanak yağışlara neden olacak. Hafta sonu yurt geneline yayılacak.
- Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor. Dik yamaçlardaki yüksek kar örtüsüne karşı tedbirli olunması gerekiyor.
- İstanbul'da perşembe gecesi başlayacak yağmur cumartesi günü gök gürültülü sağanağa dönüşecek. Hava sıcaklığı 13-14 derece civarında seyredecek.
- Doğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Karadeniz kıyılarında kar ve karla karışık yağmur devam ederken, doğu illerinde sıcaklıklar 5-7 derece azalacak.
- İç ve batı kesimlerde hava sıcaklıkları 4-6 derece artacak. Şubat ayı sonuna kadar aralıklı yağış geçişleri beklenirken mart ayı daha kurak geçecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre bugün yurdun doğu kesimlerinde etkili olan kar ve karla karışık yağmur, perşembe gününden itibaren yerini batıdan giriş yapacak yeni bir alçak basınç sistemine bırakacak. Özellikle çığ tehlikesi ve hafta sonu beklenen kuvvetli sağanak yağışlar için uzmanlar üst üste uyarılarda bulunuyor.Meteoroloji’den çifte uyarı: Önce güneş sonra fırtına!
DOĞU BUZ KESİYOR BATI ISINIYOR
Günün ilk saatlerinden itibaren yapılan değerlendirmelere göre ülkemizin doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu bir hava hakimiyeti altında. Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun doğusu, Ordu ve Artvin çevrelerinde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde devam edeceği tahmin ediliyor. Bu bölgelerde özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayına karşı sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.
Hava sıcaklıklarında ise tam bir bölgesel ayrışma söz konusu. İç ve batı kesimlerde termometrelerin 4 ila 6 derece artması beklenirken, doğu illerinde sıcaklıklar 5 ila 7 derece arasında azalacak.
"PERŞEMBE GÜNÜ BATIDAN GİRİŞ YAPACAK"
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, AA muhabirine, yurtta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.
Macit, "Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren yeni bir yağışlı havanın batı kesimlerden yurdumuza giriş yapmasını bekliyoruz. Perşembe günü Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de devam edecek olan yağışların, cuma ve cumartesi günü yurt genelinde yayılmasını bekliyoruz." sözleriyle yağışlı havanın rotasını çizdi.
Macit, batıda gök gürültülü sağanak yağışların görüleceğini belirterek, "Yurdun batı kesiminin tamamında yağmur ve sağanak, kıyılarda gök gürültülü sağanak görülecek, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar beklentimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.
ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAFTA SONU PLANLARI DEĞİŞİYOR
Milyonlarca kişinin yaşadığı İstanbul, Ankara ve İzmir için de tahminler netleşti. Uzmanlar, bu üç şehirde de perşembe gününden itibaren şemsiyelerin hazırlanması gerektiğini vurguluyor:
İstanbul:Megakentte perşembe gecesi başlayacak olan yağmur, cuma günü etkisini artıracak. Cumartesi günü ise gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Abdullah Macit, "İstanbul'da hava sıcaklığının 13 ila 14 derece civarında seyredeceğini" sözlerine ekledi.
Ankara:Başkentte bugün ve yarın yağış yok ancak sıcaklık dalgalanması sert olacak. Perşembe günü 13 dereceye kadar çıkacak olan hava sıcaklığı, cuma günü yağışla birlikte 8 dereceye kadar düşecek.
İzmir:Yeni sistemin en etkili hissedileceği illerden biri İzmir olacak. Macit,"Perşembe günü yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekliyoruz. Hava sıcaklığı da 16 ila 17 derece civarında olacak"uyarısında bulundu.
YENİ YAĞIŞ DALGASI YOLDA: EGE'DEN GİRİŞ YAPACAK
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, bu sabah A Haber canlı yayınında yaptığı değerlendirmelerde Türkiye genelinde beklenen hava durumuna ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Açıklamalara göre yeni yağış sistemi yarın öğleden sonra saatlerinden itibaren Ege kıyılarından yurda giriş yapacak.
Çanakkale, İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde kuvvetli yağışların etkili olması bekleniyor. Bu bölgelerde yer yer su baskını riskine karşı dikkatli olunması gerektiği ifade ediliyor. Benzer riskin Antalya çevresinde de görülebileceği belirtiliyor. Yağışlı sistemin Perşembe gecesi Marmara Bölgesi'ni de etkisi altına alması, ardından Ege'nin iç kesimlerine doğru ilerlemesi bekleniyor. Sistemlerin hızlı hareket etmesi nedeniyle yağışların kısa sürede iç ve doğu bölgelere ulaşacağı tahmin ediliyor.
ŞUBAT AYINDA YAĞIŞ GEÇİŞLERİ DEVAM EDECEK
Uzman değerlendirmelerine göre hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Şubat ayının 23'üne kadar aralıklı yağış geçişlerinin görülmesi beklenirken, ayın son haftasında yağışların büyük ölçüde kesileceği öngörülüyor.
Mart ayının ise hem Şubat ayına göre hem de kendi uzun yıllar ortalamalarına kıyasla daha kurak geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da zeminde tutan kar yağışı ihtimalinin mevcut tahminlere göre büyük ölçüde ortadan kalktığı ifade edilirken, zaman zaman havada kar yağışı görülme ihtimalinin sürebileceği belirtiliyor.
ANKARA VE İZMİR'DE GÜN İÇİNDE BELİRGİN ISINMA
Ankara'da sabah saatlerinde hava sıcaklığı -1 ile -2 derece arasında ölçülürken, gün içinde sıcaklığın 8-10 derece seviyelerine kadar yükselmesi bekleniyor. Başkentte gün içerisinde yağış beklenmiyor.
İzmir'de ise bugün yağış öngörülmezken, yarın akşam saatlerinden itibaren yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Kentte sıcaklıkların 4-5 derece civarında seyrettiği, gün içinde ise hızlı bir artış yaşanacağı tahmin ediliyor.
HAFTA GENELİNDE ILIK HAVA ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK
Uzmanların değerlendirmelerine göre hafta genelinde ılık hava etkili olacak. Yer yer yağış geçişleri yaşansa da sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde atmosferdeki basınç sistemlerinin etkisiyle yağış ve sıcaklık dengesinin belirlenmeye devam edeceği öngörülüyor.
HAYATİ UYARI: ÇIĞ TEHLİKESİ
Sadece yağış değil, kar örtüsünün yoğun olduğu bölgeler için de kritik bir tehlike kapıda. Meteoroloji, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusundaki dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğunu hatırlattı. Bölgedeki vatandaşların ve dağcıların eğimli kesimlerdeki yüksek kar örtüsüne karşı son derece tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.
MARMARA BÖLGESİ: GECE SAATLERİNE DİKKAT
Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü hakim. Ancak gece saatlerinden itibaren batı kesimlerde hareketlilik başlıyor.
İSTANBUL: 12°C – Parçalı bulutlu.
ÇANAKKALE: 17°C – Gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı.
EDİRNE: 10°C – Parçalı ve çok bulutlu.
KOCAELİ: 14°C – Parçalı ve az bulutlu.
EGE BÖLGESİ: BAHAR HAVASI ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR
Ege genelinde az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Perşembe günü gelecek kuvvetli sağanak öncesi bölgede sakin bir gün yaşanacak.
İZMİR: 18°C – Parçalı ve az bulutlu.
DENİZLİ: 18°C – Parçalı ve az bulutlu.
MUĞLA: 16°C – Parçalı ve az bulutlu.
AFYONKARAHİSAR: 11°C – Parçalı ve az bulutlu.
AKDENİZ BÖLGESİ: GÜNEŞ YÜZÜNÜ GÖSTERİYOR
Akdeniz genelinde hava parçalı ve az bulutlu. Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyrediyor.
ANTALYA: 18°C – Parçalı ve az bulutlu.
ADANA: 18°C –Parçalı ve az bulutlu.
HATAY: 18°C – Parçalı ve az bulutlu.
ISPARTA: 16°C – Parçalı ve az bulutlu.
İÇ ANADOLU BÖLGESİ: BULUTLAR YOĞUNLAŞIYOR
Bölge genelinde çok bulutlu bir hava hakim. Sivas dışında sıcaklıklar 10 derece sınırında.
ANKARA: 9°C – Parçalı ve çok bulutlu.
ESKİŞEHİR: 10°C – Parçalı ve çok bulutlu.
KONYA: 11°C – Parçalı ve çok bulutlu.
SİVAS: 2°C – Parçalı ve çok bulutlu.
KARADENİZ BÖLGESİ: DOĞU'DA KAR BATI'DA BULUT
Karadeniz'in doğusunda yağışlar etkili olurken, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur görülecek.
TRABZON: 10°C – Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
ARTVİN: 4°C – Yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı.
SAMSUN: 9°C – Parçalı ve çok bulutlu.
ZONGULDAK: 12°C – Parçalı ve çok bulutlu.
BOLU: 11°C – Parçalı ve çok bulutlu.
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ: ÇIĞ VE DON UYARISI
Bölgenin doğusunda kar yağışı devam ederken, gece dondurucu soğuklar ve buzlanma etkili olacak. Eğimli bölgelerde çığ tehlikesi üst seviyede.
ERZURUM: -2°C (Sabah -5°C) – Sabah saatlerinde kar yağışlı.
KARS: -2°C (Sabah -7°C) – Sabah saatlerinde kar yağışlı.
VAN: 5°C – Aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
MALATYA: 8°C – Çok bulutlu.
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ: SAKİN VE PARÇALI BULUTLU
Güneydoğu illerinde önemli bir yağış beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek.
DİYARBAKIR: 10°C – Parçalı bulutlu.
GAZİANTEP: 12°C – Parçalı bulutlu.
ŞANLIURFA: 12°C – Parçalı bulutlu.
SİİRT: 13°C – Parçalı bulutlu.