Meteorolojik veriler 24 saatte değişecek: Yalancı bahar bitiyor, İstanbul'a sağanak geliyor!

İç ve batı kesimlerde hava sıcaklıkları 4-6 derece artacak. Şubat ayı sonuna kadar aralıklı yağış geçişleri beklenirken mart ayı daha kurak geçecek.

Perşembe günü öğleden itibaren batıdan giriş yapacak yeni alçak basınç sistemi Çanakkale, İzmir, Aydın ve Muğla'da kuvvetli sağanak yağışlara neden olacak. Hafta sonu yurt geneline yayılacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre bugün yurdun doğu kesimlerinde etkili olan kar ve karla karışık yağmur, perşembe gününden itibaren yerini batıdan giriş yapacak yeni bir alçak basınç sistemine bırakacak. Özellikle çığ tehlikesi ve hafta sonu beklenen kuvvetli sağanak yağışlar için uzmanlar üst üste uyarılarda bulunuyor.

Uzmanlara göre perşembe günü batıdan yeni yağışlı sistem yurda giriş yapacak.

DOĞU BUZ KESİYOR BATI ISINIYOR

Günün ilk saatlerinden itibaren yapılan değerlendirmelere göre ülkemizin doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu bir hava hakimiyeti altında. Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun doğusu, Ordu ve Artvin çevrelerinde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde devam edeceği tahmin ediliyor. Bu bölgelerde özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayına karşı sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.