8 ilde 22 adrese "borsa" operasyonu: EGEEN ve JANTS üzerinden piyasa dolandırıcılığı yaptılar

Suçtan elde edilen malvarlıklarına yönelik incelemeler ve soruşturma devam ediyor.

Operasyonlarda çok sayıda dijital materyale el konuldu ve şüpheliler gözaltına alındı.

Borsa manipülatörlerine yönelik operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

EGEEN VE JANTS ÜZERİNDEN PİYASA DOLANDIRICILIĞI

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan şikayet üzerine başlatılan soruşturmada, sosyal medya hesapları aracılığıyla EGEEN ve JANTS pay piyasalarında SPK'nın 107/2 maddesi kapsamında "bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı" yapıldığı belirlendi.