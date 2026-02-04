8 ilde 22 adrese "borsa" operasyonu: EGEEN ve JANTS üzerinden piyasa dolandırıcılığı yaptılar
Sermaye Piyasası Kurulu’nun şikayeti üzerine EGEEN ve JANTS hisselerinde sosyal medya üzerinden bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı yapıldığı tespit edildi. Örgütlü hareket ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik 8 ilde 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenirken, çok sayıda dijital materyale el konuldu ve şüpheliler gözaltına alındı.
Borsa manipülatörlerine yönelik operasyonlara bir yenisi daha eklendi.
EGEEN VE JANTS ÜZERİNDEN PİYASA DOLANDIRICILIĞI
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan şikayet üzerine başlatılan soruşturmada, sosyal medya hesapları aracılığıyla EGEEN ve JANTS pay piyasalarında SPK'nın 107/2 maddesi kapsamında "bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı" yapıldığı belirlendi.
8 İLDE 22 ADRESE BASKIN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında örgütlü bir yapı içerisinde hareket ettikleri değerlendirilen şüphelilere yönelik İstanbul, Ankara, Antalya, Kocaeli, Konya, Batman, Ordu ve Amasya'da toplam 22 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda adreslerde arama yapılırken, çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlıklarına yönelik incelemelerin sürdüğü öğrenilirken, şüpheliler hakkında gözaltı işlemleri uygulandı. Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.