A Milli Takım Teknik Direktörü Montella maç sonrası konuştu! İtalyan hoca oyuncularına övgüler yağdırdı

Montella,"Çok memnunum kazandığımız için, çok gururluyum. Play-off yolunda 1 puan bizi memnun ediyor artık. Yolumuza emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz" diye konuştu

Giriş Tarihi :15 Ekim 2025
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella maç sonrasında açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adam, "Çok memnunum kazandığımız için, çok gururluyum. İlk yarıda çok iyi başladık, çok agresif başladık, rakibe alan vermedik. Sonrasında biraz skor rahatlayınca, ikinci yarıyı daha az beğendim. Daha fazla koşmak zorunda kaldık. İstediğimiz bir tablo olmadı ikinci yarıda ama genel olarak bakınca kazanmak önemli" dedi.

KAFAMIZDA HAYALLER VAR
İtalyan çalıştırıcı, "Bugün yediğimiz golden biraz rahatsızım ama genel olarak tablodan çok memnunum" dedi. Montella,"Play-off yolunda 1 puan bizi memnun ediyor artık. Yolumuza emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Kafamızda hayaller var. İspanya maçında da sürpriz yapmak ve birinci olmak kim istemez?" dedi

Mücadelede duran toptan 2 gol atarak alınan galibiyette önemli rol oynayan Merih Demiral gol sevincini İsmail Yüksek ile yaşadı.

Kenan Yıldız dünkü maçta performansıyla öne çıkan oyunlarımızdandı. Juventus forması giyen milli futbolcumuz 14. dakikada şık bir aşırtma ile ilk golümüzü attı.

MONTELLA'DAN 4 DEĞİŞİKLİK
A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella, Bulgaristan maçına göre ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti. Montella, Zeki, Ferdi, Orkun ve Oğuz'un yerine Mert, Eren, İsmail ve Yunus'u sahaya sürdü.

KAPTAN ASİSTLERE DEVAM EDİYOR
A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu yaptığı servislerle dikkatleri çekiyor. Bulgaristan maçını 2 asistle tamamlayan 31 yaşındaki futbolcu dün de Merih'e 2 gol attırarak son 2 maçta 4 asiste ulaştı. Ayrıca Bulgaristan karşısında 100. maçına çıkan Hakan'a maç öncesinde plaket verildi.

