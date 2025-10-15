Ümit Milli Takım Macaristan’la yenişemedi

Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu üçüncü maçında U21 Milli Takımımız, deplasmanda Macaristan'a konuk oldu. MTK Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Ay-Yıldızlılar'ın golünü 6. dakikada şık bir rövaşata ile Semih Kılıçsoy kaydetti.



Macaristan'ın golünü ise 14'te Vansca attı. Bu sonuçla birlikte Ümit Milli Takımımız, gruptaki puanını 5'e çıkarttı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğunda yer aldı. Macaristan ise 3 puan ile sondan ikinci oldu. Ay-Yıldızlılar, bir sonraki maçında Ukrayna'yı ağırlayacak.