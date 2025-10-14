SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kırılan rekorların takım başarısının ürünü olduğunu belirterek “İlk amacımız dört sene üst üste şampiyonluk” dedi; Icardi ve diğer transfer gündemlerinin kulübü karıştırmaya yönelik provokasyonlar olduğunu savundu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Ekim 2025
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Başarılı çalıştırıcı kırdığı rekorlarla ilgili, "Bu rekorları Galatasaray kırıyor. Bunu teknik adam, oyuncular, başkan ve yönetim üstünde okuyabiliriz ama asıl olan Galatasaray'ın başarıları. Galatasaray'ın hedefi rekorlar kırmak ve en iyi olmaktır. Bu rekorların içinde yer almak benim için sevindirici. İlk amacımız 4 sene üst üste şampiyonluk. Bunu futbolcu olarak yaşamıştım" diye konuştu.

TEKNİK ADAM BURADA ÖNEMLİ
Buruk, "Avrupa'da elendiğimiz maçların telafisi olmuyor, o çok üzüyor. 5 puan öndeyiz ama dışarıya bakınca 15 puan gerideyiz gibi. Geçen sene tek maç kaybettik.
Sanki 5 maç, 15 puan kaybetmişiz gibi bir şey oluyor ortada. Bunları değerlendirmek için teknik adam önemli oluyor" ifadelerini kullandı.

İŞ BAŞKA ARKADAŞLIK BAŞKA
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Bazen çok iyiye gidince düşmanınız da çoğalıyor. Onların sizi ilk fırsatta vurması da oluyor. Medya ve dijital kısmından bahsedeyim, ya eski futbolcu arkadaşlarımız ya büyüklerimiz ya beraber oynadığımız arkadaşlarımız... Beni eleştirirler ama eski arkadaşım olsa bile arkadaşlığım değişmez. O iş, iş farklıdır. Dışarıda yüz yüze geldiğimizde samimiyetimiz devam eder" dedi. Buruk'un bu sözlerde kastettiği kişinin Acun Ilıcalı olduğu iddia ediliyor.

PROVOKASYONLAR YAPILIYOR
Okan Buruk, Mauro Icardi'nin sözleşme konusu ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, "Bu tür konular sadece "Galatasaray'ı nasıl karıştırırız?" için yapılıyor. Icardi'ye dokunalım, Osimhen'e vurmaya çalışalım. Galatasaray üzerinde çok büyük provokasyonlar yapılmaya çalışılıyor" ifadelerini kullandı.


Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Mısır’da Gazze için Niyet Belgesi imzalandı | Donald Trump’tan Başkan Erdoğan’a övgü ve teşekkür
Havada diplomasi! Başkan Erdoğan’ın uçağı Mısır’da pisti pas geçti | Türkiye’den ABD’ye Netanyahu uyarısı
Türk Telekom
Başkan Erdoğan’dan Mısır’da Gazze diplomasisi!
Trump’a İsrail Parlamentosu’nda Gazze protestosu! Vekiller Filistin’i tanı pankartı açtı Knesset karıştı
İddianameye TAKVİM ulaştı! Cengiz Çallı’nın 18 yıllık maaşına denk bono! Rezan Epözdemir’in savunmaları tek tek çöktü
Emekliye %13.08 kök zam hesabı: En düşük SSK BAĞ-KUR maaşı için ocakta 2 oran masada! Taban aylık 19 bin TL’yi aşacak
Gazze Zirvesi’nde güldüren diyalog! Başkan Erdoğan’dan Meloni’ye sigara uyarısı: Macron da dahil oldu | İtalyan basınında gündem oldu
Boykot ve geri çekilme | Gazze zirvesinde Masadan kaldıran diplomatik baskı! Başkan birkaç tur attı katil Bibi Tel Aviv’de kaldı: Siyonistler’den Mısır itirafı
Gazze’de tarihi kavuşma coşkulu karşılama! Filistinli esirler vatan topraklarında aileleriyle kucaklaştı
CHP yandaşı Emrah Gülsunar tutuklandı! Darbe çağrısı ilk değil: FETÖ ihanetinde sokak çağrısı yaptığı ortaya çıktı
Suriye Cumhurbaşkanı CBC News’e konuştu: İsrail işgal ettiği bölgelerden çekilmeli!
CANLI ANLATIM | Gazze’de esir takası! Hamas 20 rehineyi teslim etti: Filistinli tutsaklar özgürlüğüne kavuştu
ABD Başkanı Donald Trump’tan Başkan Erdoğan’a övgü: Gazze’de ateşkes için çok yardımcı oldu
Montella’dan sürpriz! Gürcistan maçı 11’ini belirledi
14 yaş altına sosyal medya yasağı dünyanın gündeminde! Yapay zekada kafalar karışık
Takas sırasında provokasyon! İsrail ordusu mahkumları bekleyen Filistinlilere saldırdı
Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kararının arka planı ortaya çıktı!
Gözleri Karadeniz’e 3 yeni oyuncu fişek etkisi yaratacak! Hikayede fırtına başlıyor
Kutup girdabı gibi soğuklar kapıda! Meteoroloji’den kar ve sağanak için 9 ile sarı kod: Her yer don tutacak! Niğde, Sivas...
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Kahire’de büyük patlama! Dünya liderleri Mısır’da toplandı Kahire’de patlama meydana geldi Kahire'de büyük patlama! Dünya liderleri Mısır'da toplandı Kahire'de patlama meydana geldi Güzide Duran’dan Adnan Aksoy’a rest! Senin soyadını kullanmak istemiyorum! Güzide Duran'dan Adnan Aksoy'a rest! Senin soyadını kullanmak istemiyorum! Bakan Şimşek açıkladı: 5,5 milyar dolar ile tarihimizin en yüksek aylık cari fazlasını verdik Bakan Şimşek açıkladı: 5,5 milyar dolar ile tarihimizin en yüksek aylık cari fazlasını verdik Rojin’in babası Nizamettin Kabaiş’ten DNA açıklaması: En ağır ceza neyse onlara versinler Rojin’in babası Nizamettin Kabaiş'ten DNA açıklaması: "En ağır ceza neyse onlara versinler" Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan kira stopajı iddialarına yanıt! Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan kira stopajı iddialarına yanıt! Ankara’da kritik Türkiye-Suriye zirvesi! 10 Mart mutabakatına uymayan SDG masada | Bakan Fidan’dan toplantı sonrası açıklama: Ana gündem toprak bütünlüğü Ankara'da kritik Türkiye-Suriye zirvesi! 10 Mart mutabakatına uymayan SDG masada | Bakan Fidan'dan toplantı sonrası açıklama: Ana gündem toprak bütünlüğü