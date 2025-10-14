Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Başarılı çalıştırıcı kırdığı rekorlarla ilgili, "Bu rekorları Galatasaray kırıyor. Bunu teknik adam, oyuncular, başkan ve yönetim üstünde okuyabiliriz ama asıl olan Galatasaray'ın başarıları. Galatasaray'ın hedefi rekorlar kırmak ve en iyi olmaktır. Bu rekorların içinde yer almak benim için sevindirici. İlk amacımız 4 sene üst üste şampiyonluk. Bunu futbolcu olarak yaşamıştım" diye konuştu.



TEKNİK ADAM BURADA ÖNEMLİ

Buruk, "Avrupa'da elendiğimiz maçların telafisi olmuyor, o çok üzüyor. 5 puan öndeyiz ama dışarıya bakınca 15 puan gerideyiz gibi. Geçen sene tek maç kaybettik.

Sanki 5 maç, 15 puan kaybetmişiz gibi bir şey oluyor ortada. Bunları değerlendirmek için teknik adam önemli oluyor" ifadelerini kullandı.



İŞ BAŞKA ARKADAŞLIK BAŞKA

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Bazen çok iyiye gidince düşmanınız da çoğalıyor. Onların sizi ilk fırsatta vurması da oluyor. Medya ve dijital kısmından bahsedeyim, ya eski futbolcu arkadaşlarımız ya büyüklerimiz ya beraber oynadığımız arkadaşlarımız... Beni eleştirirler ama eski arkadaşım olsa bile arkadaşlığım değişmez. O iş, iş farklıdır. Dışarıda yüz yüze geldiğimizde samimiyetimiz devam eder" dedi. Buruk'un bu sözlerde kastettiği kişinin Acun Ilıcalı olduğu iddia ediliyor.



PROVOKASYONLAR YAPILIYOR

Okan Buruk, Mauro Icardi'nin sözleşme konusu ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, "Bu tür konular sadece "Galatasaray'ı nasıl karıştırırız?" için yapılıyor. Icardi'ye dokunalım, Osimhen'e vurmaya çalışalım. Galatasaray üzerinde çok büyük provokasyonlar yapılmaya çalışılıyor" ifadelerini kullandı.



