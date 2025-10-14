Eyüpspor’da Orhan Ak dönemi başladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, Selçuk Şahin'den boşalan teknik direktörlük görevine Orhan Ak'ı getirdi. Eflatun-Sarılılar, 46 yaşındaki çalıştırıcı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Orhan Ak için Eyüpspor Kemerburgaz Tesisleri'nde Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız'ın da katılımıyla imza töreni düzenlendi. İmza töreninde konuşan Orhan Ak, "Coşkulu ve skor alan bir takım oluşturmak istiyoruz. Kasımpaşa maçını kazanıp iyi bir giriş yapmayı hedefliyoruz" dedi. Asbaşkan Fatih Kulaksız ise "Orhan hocayla yaptığım görüşmede donanımı, bilgisi ve birikimi beni çok etkiledi.

Eyüpspor camiası müsterih olsun, kulübümüz için en iyi kararı verdik" diye konuştu.