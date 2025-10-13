Rekorların adamı Okan Buruk’la nikah tazeleniyor

Galatasaray'ı üst üste 3 kez Süper Lig şampiyonluğuna taşıyarak tarihe geçen Okan Buruk futbolculuktan sonra teknik adam olarak da adını kulüp efsaneleri arasına yazdırdı. Sarı-Kırmızılı camianın sevgilisi haline gelen başarılı hoca konusunda flaş bir gelişme an meselesi.



BAŞKAN BİZZAT MASADA

Alınan bilgilere göre yönetim, Okan Buruk'un haziranda bitecek olan sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor. Bir süredir tecrübeli teknik adamla görüşen yönetimin büyük oranda anlaşmayı sağladığı belirtiliyor. Başkan Dursun Özbek'in görüşmeleri bizzat yönettiği ve Okan Buruk'un maaşına ciddi bir zam yapılacağı da ifade ediliyor. Başkan Özbek'in mayıs ayındaki seçimden ve 2 yıllık görev süresinden dolayı Buruk'la 2028 yılına kadar sözleşme imzalamayı düşündüğü öğrenildi.



AVRUPA DEVLERİ TAKİP EDİYOR

Eğer anlaşma tamamlanırsa 51 yaşındaki Buruk'un doğum günü olan 19 Ekim'de resmi açıklamanın yapılması planlanıyor. Başarılı teknik adamla başta Lazio olmak üzere çok sayıda Avrupa kulübünün yakından ilgilendiği ve Galatasaray yönetiminin bu nedenle sezon sonunu beklemeden sözleşmeyi imzalamak istediği belirtiliyor.

Buruk'lu G.Saray bu sezon lig ve Avrupa'da oynadığı 10 maçta 8 galibiyet elde etti.