Trabzon'un gençlerine yabancı scoutlar kanca taktı

Oulai, Olaigbe, Augusto, Batagov, Folcarelli ve Sikan, Ç.Rize maçında yabancı scoutlar tarafından izlenecek

Giriş Tarihi :12 Ekim 2025
Milli aranın ardından Süper Lig heyecanı Karadeniz derbisiyle geri dönüyor. Trabzonspor, sahasında Rizespor'u konuk ederken, mücadele sadece 3 puan için değil, genç yeteneklerin vitrine çıkması açısından da büyük önem taşıyor. Trabzonspor'un 19 yaşındaki orta sahası Christ Oulai, 22 yaşındaki Kazeem Olaigbe, 21 yaşındaki Felipe Augusto, 23 yaşındaki Arseniy Batagov, 25 yaşındaki Tim Folcarelli ve 24 yaşındaki Danylo Sikan, Avrupa'nın önde gelen scout ekiplerinin radarında. Bu önemli karşılaşmada scoutlar bu futbolcuları yakın takibe alacak

