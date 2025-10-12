Icardi’nin talipleri Güney Amerika’dan

Geçen sezon Tottenham ile oynanan maçta sakatlandıktan sonra bir türlü ritim yakalayamayan Mauro Icardi, son haftalardaki performansıyla da eleştiriler alıyordu. Sarı-Kırmızılılar'ın Arjantinli yıldız golcüsü için Güney Amerika takımlarının harekete geçtiği öğrenildi. Meksika Ligi ekiplerinden Club America, Uruguay'dan Penarol ve Arjantin Ligi'nin köklü kulüplerinden Estudiantes Icardi'yi yakından takip ediyor. 3 kulübün de Icardi ile iletişime geçtiği gelen haberler arasında. 2023 yılından beri Galatasaray'da forma giyen ve elde edilen şampiyonluklarda büyük payı olan Arjantinli golcü, 96 maçta 66 gol atarken 22 de asist yaptı. Bu sezon ise Galatasaray'da 9 karşılaşmada 5 kez fileleri havalandırdı.