Dursun Özbek’ten rahatlatan açıklama: Finansal bağımsızlığımızı sağladığımızı bir kez daha ilan ediyorum

Kuruluşunun 120. yılını kutlayan Galatasaray'da önce kulübün kurucusu Ali Sami Yen'i mezarı başında anıldı. Ardından Galatasaray Lisesi'nde gerçekleşen törende Başkan Dursun Özbek, "Bankalar Birliği'nden çıkışımızla birlikte Galatasaray, mali olarak bağımsız, güçlü ve sürdürülebilir yapıya kavuşmuştur. Finansal bağımsızlığı sağladığımızı bir kez daha ilan ediyorum. Galatasaray, kimseye muhtaç olmadan, kendi gücüyle ayakta durmalıdır. İşte bugün bu hedefe ulaştık. Galatasaray, mali olarak bağımsız, güçlü ve sürdürülebilir yapıya kavuşmuştur" dedi.

Dursun Özbek, Galatasaray'ın kazandığı kupalarla birlikte poz verdi