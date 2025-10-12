PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Dursun Özbek'ten rahatlatan açıklama: Finansal bağımsızlığımızı sağladığımızı bir kez daha ilan ediyorum

G.Saray Başkanı Dursun Özbek, “Finansal bağımsızlığı sağladığımızı bir kez daha ilan ediyorum” dedi

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Ekim 2025
Dursun Özbek’ten rahatlatan açıklama: Finansal bağımsızlığımızı sağladığımızı bir kez daha ilan ediyorum

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kuruluşunun 120. yılını kutlayan Galatasaray'da önce kulübün kurucusu Ali Sami Yen'i mezarı başında anıldı. Ardından Galatasaray Lisesi'nde gerçekleşen törende Başkan Dursun Özbek, "Bankalar Birliği'nden çıkışımızla birlikte Galatasaray, mali olarak bağımsız, güçlü ve sürdürülebilir yapıya kavuşmuştur. Finansal bağımsızlığı sağladığımızı bir kez daha ilan ediyorum. Galatasaray, kimseye muhtaç olmadan, kendi gücüyle ayakta durmalıdır. İşte bugün bu hedefe ulaştık. Galatasaray, mali olarak bağımsız, güçlü ve sürdürülebilir yapıya kavuşmuştur" dedi.

Dursun Özbek, Galatasaray'ın kazandığı kupalarla birlikte poz verdi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI | Pakistan–Afganistan sınırında sıcak temas! Jetler havalandı, 7 bölgede çatışma var
İş arayanlara maaş devletten! Kime ne kadar ödeniyor? İşsizlik maaşı kaç ay veriliyor?
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Haber’e konuştu: Kıbrıs’ta tek çözüm iki devletli yapıdır
Kartal orta saha transferinde büyük yarış içinde! Sergen Yalçın rotayı belirledi
Başkan Erdoğan’dan AK Parti İl Danışma Meclis Toplantısı’nda önemli açıklamalar! Siyoniste net mesaj: İsrail attığı imzanın arkasında durmalı
Bizim Çocuklar tarihte ilki başardı! Bulgaristan - Türkiye: 1-6 | MAÇ SONUCU
Gazze için Şarm El-Şeyh’te kritik zirve: ABD davet listesini genişletti
ABD’nin Ortadoğu Temsilcisi Witkoff, Netanyahu ismini anınca protesto edildi
Rize’de STK’lar ile buluşma | Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar | Hedef Türkiye Yüzyılı: Dünyaya öncülük eden bir Türkiye var!
Fenerbahçe’den Merih Demiral atağı! Transfer bu kez bitecek
Avukat Serdar Öktem cinayetinde flaş gelişme: Şüphelilerin hücre evinden ayrıldığı görüntüler ortaya çıktı!
Başkan Erdoğan baba ocağında: Önce komşularla sohbet sonra Ayder Yaylası
Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yıldız futbolcu için transfer savaşı!
Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair’in Jeffrey Epstein’la yaptığı gizli görüşme yıllar sonra ortaya çıktı!
Dışişleri Bakanlığı açıkladı: Ankara’da Türkiye-Suriye güvenlik zirvesi düzenlenecek
Galatasaray’ın orta sahası alev alacak! Yeni yıldız Süper Lig’den
Mehmetçik Gazze’ye gidecek mi? İşte kurulacak iki güç ve Türkiye’nin rolü
Çocuk suçlarıyla ilgili yeni yasayı TAKVİM açıklıyor! Çeteler yandı | İşte yeni Minguzzi yasası
CANLI | Ateşkes yürürlükte! İsrail çekildi Gazze’ye dönüş başladı | Lübnan’a saldırı
Kuruluş Orhan’ın Orhan Bey’i Mert Yazıcıoğlu: Ezber bozan bir sezon geliyor!