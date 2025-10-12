Cengiz ve Rıdvan 11’e atama alacak

Beşiktaş'ta El Bilal Toure'nin sakatlığı sonrası hücum hattında yeni arayışlar başladı. Sergen Yalçın'ın, kanat rotasyonunda değişikliğe gitmeyi planladığı ve bu doğrultuda Cengiz Ünder'i ilk 11'e dahil etmeye hazırlandığı öğrenildi. Deneyimli çalıştırıcının, Cengiz'in form durumundan memnun olduğu ve genç oyuncuya Gençlerbirliği maçında ilk 11'de görev vermeyi düşündüğü kaydedildi. Savunma hattında ise gözler sol beke çevrildi. Son haftalarda beklenen performansı sergileyemeyen David Jurasek'in yerine, Rıdvan Yılmaz'ın Gençlerbirliği karşısında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor