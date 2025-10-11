Dursun Özbek Kerem Aktürkoğlu transferi için TFF’den hareket bekliyor!

G.Saray Başkanı Dursun Özbek, kadın basketbol takımı için düzenlenen sponsorluk imza töreninde açıklamalarda bulundu. Özbek, "Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe ile 2 sözleşme yaptığı, sözleşmesinin asgari ücret üzerinden TFF'ye bildirildiği ama esas ücretinin Fenerbahçe eski yöneticisi Hakan Safi tarafından karşılandığı doğrulandı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz" sorusuna yanıt verdi.



Başkan Dursun Özbek, "Fenerbahçeli yöneticinin yaptığı açıklama, tartışmaya gerek bırakmadan aleniyet kazandırmıştır. Ne yaptıklarını kulüp olarak, nasıl bir sözleşme yapıldığını kendileri açıkladılar zaten. Burada TFF Başkanımız Sayın Hacıosmanoğlu'nun sözleşmelerle ilgili ne kadar hassas olduğunu, konunun kendisi için ne kadar önemli olduğunu söyledi. Konu sadece Türkiye içerisinde konuşulan bir konu değil, FIFA ve UEFA nezdinde yaptırımları oluyor" cevabını verdi.



ANITLAR İÇİN ÖZEL TÖREN

G.Saray'ın RAMS Park'ta yaptığı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Tevfik Fikret ve Ali Sami Yen Anıtı düzenlenen törenle açıldı. Törene Başkan Dursun Özbek, yöneticiler, eski başkanlar Adnan Polat ile Alp Yalman ve kulüp üyeleri katıldı.



ICARDI VE BARIŞ İLE İLGİLİ NET KONUŞTU

G.Saray Başkanı Dursun Özbek, "Mauro Icardi'nin bu sene son senesi, bize çok büyük değerler katmış, önemli bir futbolcu. Yeni sözleşme yapılması, yapılmaması bugünün konusu değil. Sezon ortasına doğru kulübün vereceği karardır" dedi. Barış Alper için ise, "Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini yeni tadil ettik. Yeni sözleşmesiyle devam edecek" diye konuştu.