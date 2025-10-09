TFF’den Mert Kömür çıkarması

Futbol Federasyonu, Bundesliga'da bu sezona hızlı bir giriş gerçekleştiren 20 yaşındaki on numara Mert Kömür'ü milli takıma kazandırmak için girişimlere başladı. Genç yıldız, gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına girdi. Premier Lig ve Bundesliga'dan birçok kulübün ilgisini çeken 20 yaşındaki futbolcunun en büyük hedefinin Şampiyonlar Ligi'nde oynamak olduğu kaydedildi. 20 yaşındaki futbolcu, sezona 7 maçta 2 gol, 2 asistlik performansla başladı. Türk futbolcu, son oynanan ve 3-1 kazanılan Wolfsburg maçında 1 gol, 1 asistle takımına 3 puanı getirerek maçın yıldızı oldu.