Livakovic Girona’da forma yüzü göremedi

Fenerbahçe'den Girona'ya satın alma opsiyonuyla kiralanan Dominik Livakovic, İspanya'da şu ana kadar aradığını bulamadı. Livakovic, transfer olduğundan bu yana Girona formasıyla hiç süre alamadı. Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, Dominik Livakovic, Girona'da yedek kalmaktan memnun değil ve bu konuyla ilgili çevresine dert yakınmaya başladı. haberde, Livakovic'in transferinde yer alan bir aracının da Hırvat file bekçisi ile ilgili, "Şikayet ediyor ve bu konuda haklı. Onu transfer etmek isteyen Girona'ydı, transfer için her şeyi yaptılar. Livakovic, sadece oynayabilmek için büyük bir gelirden vazgeçti. Şimdi tek bir maç bile oynamıyor, teknik direktör onu oynatmıyor" sözlerine yer verildi