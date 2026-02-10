PODCAST CANLI YAYIN

Kurtlar Vadisi oyuncusundan acı haber! Cerrahpaşalılar’ın ablası Şıvga Gerez vefat etti

Kurtlar Vadisi dizisinde "Cerrahpaşalıların Ablası" rolüyle hafızalara kazınan Şıvga Gerez'den acı haber geldi. Bir süredir kanserle mücadele eden usta oyuncu yaşamını yitirdi.

Bir döneme damga vuran ve Türk televizyon tarihinin efsaneleri arasına giren Kurtlar Vadisi dizisinden üzücü bir haber geldi.

Dizide canlandırdığı sert ve otoriter "Cerrahpaşalıların Ablası" karakteriyle fenomen haline gelen oyuncu Şıvga Gerez hayatını kaybetti. Sevenlerini yasa boğan vefat haberi, sanat dünyasında büyük üzüntü yarattı.

NE OLMUŞTU?

Şıvga Gerez, geçtiğimiz aylarda kanser teşhisi aldığını sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşmıştı.

Hastalığını duyurduğu mesajında, "Kanserle savaşımız başlamıştır. En güzel şekilde uğurlayıp göndereceğiz, biiznillah" ifadelerini kullanarak dualar istemişti.

ŞIVGA GEREZ KİMDİR?

Şıvga Gerez, 29 Ocak 1970 yılında İstanbul'da doğdu. Şıvga Gerez, Kurtlar Vadisi dizisinde Cerrahpaşalılar grubunun lideri konumundaki "abla" karakteriyle tanındı.

Süleyman Çakır ve Polat Alemdar ile paylaştığı sahnelerdeki etkileyici performansı, karakterin hafızalarda kalmasını sağladı. Gerez, kariyeri boyunca özel yaşamını medyadan uzak tutmayı tercih eden isimler arasında yer aldı.

Şıvga Gerez'in sanat hayatı sahne dünyasında, dansözlükle başladı. Uzun yıllar İbo Show programında sergilediği danslarıyla tanındı. Oyunculuk kariyerine ise 2001 yılında çekilen Dansöz filmiyle adım attı. Ancak asıl tanınırlığını, 2003'te yayın hayatına başlayan Kurtlar Vadisi dizisindeki rolüyle elde etti.

Yer aldığı yapımlar

Dansöz (2001)

Kurtlar Vadisi (2003)

En Mutlu Olduğum Yer (2010)