Kurtlar Vadisi oyuncusundan acı haber! Cerrahpaşalılar’ın ablası Şıvga Gerez vefat etti

ŞIVGA GEREZ KİMDİR?

Şıvga Gerez, 29 Ocak 1970 yılında İstanbul'da doğdu. Şıvga Gerez, Kurtlar Vadisi dizisinde Cerrahpaşalılar grubunun lideri konumundaki "abla" karakteriyle tanındı.

Süleyman Çakır ve Polat Alemdar ile paylaştığı sahnelerdeki etkileyici performansı, karakterin hafızalarda kalmasını sağladı. Gerez, kariyeri boyunca özel yaşamını medyadan uzak tutmayı tercih eden isimler arasında yer aldı.

Şıvga Gerez'in sanat hayatı sahne dünyasında, dansözlükle başladı. Uzun yıllar İbo Show programında sergilediği danslarıyla tanındı. Oyunculuk kariyerine ise 2001 yılında çekilen Dansöz filmiyle adım attı. Ancak asıl tanınırlığını, 2003'te yayın hayatına başlayan Kurtlar Vadisi dizisindeki rolüyle elde etti.

Yer aldığı yapımlar

Dansöz (2001)

Kurtlar Vadisi (2003)

En Mutlu Olduğum Yer (2010)