TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Türk futbolunu hak ettiği yere taşıyacağız

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, “Değerli iş ortaklarımızın da katkılarıyla Türk futbolunu hak ettiği yere taşımak için kararlı adımlarla çalışıyoruz”dedi

Giriş Tarihi :08 Ekim 2025
Türkiye Futbol Federasyonu ile Türk Hava Yolları arasında milli takımlar ana sponsorluğu anlaşması 3 yıllığına yenilendi. Riva'da düzenlenen törende açıklamalarda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "18 yıldır Türk Futbol Federasyonu'na kesintisiz destek veren ve ülkemizin bayrak taşıyıcı markası Türk Hava Yolları ile olan anlaşmamızı 3 yıl süreyle yeniledik. Marka değerimize ve futbolumuza önemli kazanımlar sağlayacak olan bu anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Sözlerini sürdüren TFF Başkanı, "Değerli iş ortaklarımızın da katkılarıyla Türk futbolunu hak ettiği yere taşımak için kararlı adımlarla çalışıyoruz"ifadelerini kullandı.

