Stoperde kim görev alacak? İşte o iki aday...

Sarı-Kırmızılı takımın milli aranın öncesinde Beşiktaş ile oynadığı derbide sakatlanan Wilfried Singo'nun 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Aynı maçta kırmızı kart gören Davinson da milli aradan sonra Başakşehir ile oynanacak maçta cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Teknik direktör Okan Buruk'un ise 9. haftada oynanacak kritik maç için stoperde Abdülkerim'in yanında Lemina ya da Kaan Ayhan ikilisinden birini düşündüğü ve Lemina'nın da 1 adım önde olduğu öğrenildi.



Cimbom'un tecrübeli futbolcusu Kaan Ayhan sakatlığı nedeniyle Beşiktaş derbisinde forma giymemişti