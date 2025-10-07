PODCAST CANLI YAYIN
Bizim Çocuklar Bulgaristan ve Gürcistan maçlarına hazırlanıyor

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda Bulgaristan ve Gürcistan ile karşılaşacak Türkiye hazırlıklarına başladı.

Giriş Tarihi :07 Ekim 2025
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda 11 Ekim cumartesi Bulgaristan ve 14 Ekim salı günü Gürcistan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımımız dün akşam saatlerinde yaptığı idmanla hazırlıklarına başladı. Riva'daki TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma bölümüyle başlayıp pas çalışmaları ile devam etti.
Son bölümde taktik varyasyonlar üzerinde duruldu ve taktik oyun oynandı. Milliler bugün hazırlarına devam edecek.

Türkiye, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda elde ettiği 3 puanla 3. sırada yer alıyor.
Bizim çocukların idmandaki hırslı ve istekli tavırları dikkatleri çekti.

