12 maçta katkı vermeyen Jurasek gözden düştü

Beşiktaş, Çek sol kanadı devre arasında elden çıkarmayı planlıyor.

Giriş Tarihi :07 Ekim 2025
Beşiktaş'ın sezon başında Benfica'dan kadrosuna kattığı sol kanat oyuncusu David Jurasek ile ocak ayında yollar ayrılabilir.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın 25 yaşındaki futbolcunun performansını yetersiz bulduğu ve bu görüşünü yönetimle paylaştığı öne sürüldü. G.Saray derbisinde forma giyen Çek oyuncu, son dakikada hızlıca G.Saray ceza sahasına girmiş ancak topu oyunda tutamamıştı. Bu pozisyon sonrasında Sergen Yalçın'ın yüzü düşmüştü. Milli ara sonrası Rıdvan Yılmaz, Jurasek'in formasını kapabilir. Beşiktaş'ın sol bek transferi için arayışlara başladığı da gelen haberler arasında.
Bu sezon 12 maçta görev alan Jurasek'in gol ya da asisti bulunmuyor.

