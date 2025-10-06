SON DAKİKA
Anadolu Efes Bursa’da farklı kazandı

Basketbol Süper Ligi’nin ikinci haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Bursaspor’u 93-73 mağlup etti. Efes, ilk 2 dakikada 11-0’lık seri yakalayıp maçı baştan sona üstün götürdü.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Ekim 2025
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Anadolu Efes deplasmanda Bursaspor Basketbol'u üstün bir oyundan sonra 93-73 yenmeyi başardı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Anadolu Efes, yakaladığı seriyle henüz 2. dakikada 11-0 üstünlük kurdu. İyi top paylaşımıyla parkedeki her oyuncudan skor katkısı almaya devam eden Anadolu Efes, iyi oyunu periyot genelinde devam ettirdi ve çeyreği de 24-15 önde bitirdi.
Devreyi 42-37 önde kapatan A.Efes maçı 93-73 kazandı.
Diğer sonuçlar: Büyükçekmece- Glint Manisa: 69-89, Karşıyaka- Y.Merkezefendi: 76-69.

