Anadolu Efes Bursa’da farklı kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Anadolu Efes deplasmanda Bursaspor Basketbol'u üstün bir oyundan sonra 93-73 yenmeyi başardı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Anadolu Efes, yakaladığı seriyle henüz 2. dakikada 11-0 üstünlük kurdu. İyi top paylaşımıyla parkedeki her oyuncudan skor katkısı almaya devam eden Anadolu Efes, iyi oyunu periyot genelinde devam ettirdi ve çeyreği de 24-15 önde bitirdi.

Devreyi 42-37 önde kapatan A.Efes maçı 93-73 kazandı.

Diğer sonuçlar: Büyükçekmece- Glint Manisa: 69-89, Karşıyaka- Y.Merkezefendi: 76-69.