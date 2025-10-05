Derbiye damgayı oyuncular değil hakem vurdu!

Türk futbolu geçtiğimiz günlerde Arda Kardeşler olayını yaşamıştı. Kardeşler'in Trabzonspor-Gaziantep FK maçındaki "avantaj" skandalı gündemi sarsmıştı. Ardından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu bu karara çok sert çıkmış ve Arda Kardeşler 15 gün ceza almıştı. Dünkü derbide benzer bir olay yaşandı. 68. dakikada yardımcı hakem El Bilal Toure için ofsayt bayrağı kaldırdı. Hakem Yasin Kol top Galatasaray'da kalınca eliyle "gördüm" işareti yapıp avantajı oynattı. Fakat Kol atak tehlikeli hale dönüşünce düdüğünü çalıp ofsayt kararı verdi. Galatasaray cephesi buna isyan etti. Okan Buruk, "Arda Kardeşler'in kararıyla bunun ne farkı var" ifadesini kullandı