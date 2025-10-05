Derbide yüksek tansiyon! Saha karıştı

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbi maçta Victor Osimhen ile Emirhan Topçu arasında yaşanan gerginlikte Nijeryalı yıldız zor sakinleştirildi. Karşılaşmada 40. dakika oynanırken sağ kanattan topla hareketlenmek isteyen Osimhen ile Emirhan arasında yaşanan mücadelede Nijeryalı yıldız yerde kaldı. Osimhen pozisyon sonrası faul beklerken, hakem taç atışı işareti verdi. Bu sırada Emirhan ile Osimhen arasında tartışma yaşandı. Oyuncuları takım arkadaşları araya girerek sakinleştirdi.

SAHA BİR ANDA KARIŞTI

Hakem taç atışı işareti verdikten sonra saha bir anda karıştı. Orkun Kökçü bir türlü sakinleşmeyen Victor Osimhen ile konuştu. Beşiktaş kalecisi Mert Günok da olaya dahil oldu.