Derbide yüksek tansiyon! Saha karıştı

Galatasaray-Beşiktaş derbisinin 40. dakikasında şok bir kavga çıktı! Osimhen ve Emirhan birbirine girdi. 2 isim de sarı kart gördü

Giriş Tarihi :05 Ekim 2025
Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbi maçta Victor Osimhen ile Emirhan Topçu arasında yaşanan gerginlikte Nijeryalı yıldız zor sakinleştirildi. Karşılaşmada 40. dakika oynanırken sağ kanattan topla hareketlenmek isteyen Osimhen ile Emirhan arasında yaşanan mücadelede Nijeryalı yıldız yerde kaldı. Osimhen pozisyon sonrası faul beklerken, hakem taç atışı işareti verdi. Bu sırada Emirhan ile Osimhen arasında tartışma yaşandı. Oyuncuları takım arkadaşları araya girerek sakinleştirdi.

SAHA BİR ANDA KARIŞTI
Hakem taç atışı işareti verdikten sonra saha bir anda karıştı. Orkun Kökçü bir türlü sakinleşmeyen Victor Osimhen ile konuştu. Beşiktaş kalecisi Mert Günok da olaya dahil oldu.

