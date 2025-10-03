PODCAST CANLI YAYIN
Başkan Özbek derbiden 3 puan istiyor! Ziyaretle prim mesajı

Dursun Özbek’in Liverpool maçı sonrası oyunculara,”Aynı mücadeleyi Beşiktaş maçında da bekliyorum. 8’de 8 istiyorum. 8’de 8 olursa soyunma odasına bir ziyaret daha yapacağız” dediği öğrenildi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool maçında alınan zaferin ardından soyunma odasına gelip takımla hem Türkçe hem İngilizce konuşma yaptığı öğrenildi. Özbek'in oyunculara, "Size güvendim. Karakterli ve yeteneklisiniz. Sonuna kadar savaşacağınızı biliyordum ama burada bitmesin. Beşiktaş maçında da görmek istiyorum aynı şekilde. 8'de 8 istiyorum. 8'de 8 olursa soyunma odasına bir ziyaret daha yapacağız, merak etmeyin" ifadelerini kullandığı öğrenildi.


Dursun Özbek, Liverpool zaferinin ardından soyunma odasına gelip futbolcuları ve teknik heyeti tebrik etti

