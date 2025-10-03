Başkan Özbek derbiden 3 puan istiyor! Ziyaretle prim mesajı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool maçında alınan zaferin ardından soyunma odasına gelip takımla hem Türkçe hem İngilizce konuşma yaptığı öğrenildi. Özbek'in oyunculara, "Size güvendim. Karakterli ve yeteneklisiniz. Sonuna kadar savaşacağınızı biliyordum ama burada bitmesin. Beşiktaş maçında da görmek istiyorum aynı şekilde. 8'de 8 istiyorum. 8'de 8 olursa soyunma odasına bir ziyaret daha yapacağız, merak etmeyin" ifadelerini kullandığı öğrenildi.





