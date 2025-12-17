Hatay Hassa'da 4 büyüklüğünde deprem! AFAD detayları duyurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( AFAD ) verilerine göre saat 04.15'te merkez üssü Hatay'ın Hassa ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

(Takvim Foto Arşiv)

Yerin 7,41 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, çevre ilçelerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.