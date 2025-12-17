Hatay Hassa'da 4 büyüklüğünde deprem! AFAD detayları duyurdu
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), internet sitesinde yayımladığı verilerde Hatay’ın Hassa ilçesi merkezli 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 04.15'te merkez üssü Hatay'ın Hassa ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 7,41 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, çevre ilçelerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Hassa (Hatay)
Tarih:2025-12-17
Saat:04:15:09 TSİ
Enlem:36.67056 N
Boylam:36.42028 E
Derinlik:7.41 km
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ - 17 ARALIK 2025
|Tarih(TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik(Km)
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|Deprem Id
|2025-12-17 05:52:27
|38.80389
|37.99139
|18.86
|ML
|1.7
|Hekimhan (Malatya)
|2025-12-17 05:18:48
|40.48056
|24.24278
|7.36
|ML
|2.3
|Ege Denizi
|2025-12-17 05:14:58
|39.25
|28.11917
|7.0
|ML
|2.2
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-12-17 04:47:35
|40.2925
|27.01667
|15.21
|ML
|1.2
|Biga (Çanakkale)
|2025-12-17 04:30:41
|40.38722
|25.48778
|5.67
|ML
|1.6
|Ege Denizi - [34.71 km] Gökçeada (Çanakkale)
|2025-12-17 04:15:09
|36.67056
|36.42028
|7.41
|MW
|4.0
|Hassa (Hatay)
|2025-12-17 04:05:45
|39.24194
|28.1275
|7.0
|ML
|0.8
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-12-17 03:58:36
|38.48139
|38.02694
|6.89
|ML
|1.3
|Akçadağ (Malatya)
|2025-12-17 03:57:46
|39.18611
|28.14222
|7.0
|ML
|1.2
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-12-17 03:54:57
|38.23222
|41.86556
|7.0
|ML
|1.0
|Merkez (Bitlis)
|2025-12-17 03:53:25
|37.57833
|26.76722
|7.11
|ML
|1.9
|Ege Denizi - [36.61 km] Söke (Aydın)
|2025-12-17 03:51:24
|39.20778
|28.21889
|7.0
|ML
|1.1
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-12-17 03:42:37
|39.18611
|28.23556
|7.85
|ML
|1.0
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-12-17 03:34:46
|39.81083
|38.96889
|9.33
|ML
|1.1
|Refahiye (Erzincan)
|2025-12-17 03:29:02
|39.19306
|28.22056
|7.0
|ML
|0.9
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-12-17 03:22:47
|40.27639
|27.03361
|6.95
|ML
|0.8
|Biga (Çanakkale)
|2025-12-17 03:18:16
|38.24528
|27.48528
|5.32
|ML
|1.1
|Torbalı (İzmir)
|2025-12-17 03:17:35
|39.15111
|28.16861
|7.0
|ML
|1.0
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-12-17 03:10:01
|40.24694
|27.04028
|7.21
|ML
|1.0
|Biga (Çanakkale)
|2025-12-17 03:08:10
|40.27333
|27.04778
|7.09
|ML
|1.3
|Biga (Çanakkale)