Hatay Hassa'da 4 büyüklüğünde deprem! AFAD detayları duyurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), internet sitesinde yayımladığı verilerde Hatay’ın Hassa ilçesi merkezli 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Hatay'ın Hassa ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 04.15'te merkez üssü Hatay'ın Hassa ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 7,41 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, çevre ilçelerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

AFAD DEPREMİ DUYURDU

Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Hassa (Hatay)
Tarih:2025-12-17
Saat:04:15:09 TSİ
Enlem:36.67056 N
Boylam:36.42028 E
Derinlik:7.41 km

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ - 17 ARALIK 2025

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2025-12-17 05:52:27 38.80389 37.99139 18.86 ML 1.7 Hekimhan (Malatya)
2025-12-17 05:18:48 40.48056 24.24278 7.36 ML 2.3 Ege Denizi
2025-12-17 05:14:58 39.25 28.11917 7.0 ML 2.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-12-17 04:47:35 40.2925 27.01667 15.21 ML 1.2 Biga (Çanakkale)
2025-12-17 04:30:41 40.38722 25.48778 5.67 ML 1.6 Ege Denizi - [34.71 km] Gökçeada (Çanakkale)
2025-12-17 04:15:09 36.67056 36.42028 7.41 MW 4.0 Hassa (Hatay)
2025-12-17 04:05:45 39.24194 28.1275 7.0 ML 0.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-12-17 03:58:36 38.48139 38.02694 6.89 ML 1.3 Akçadağ (Malatya)
2025-12-17 03:57:46 39.18611 28.14222 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-12-17 03:54:57 38.23222 41.86556 7.0 ML 1.0 Merkez (Bitlis)
2025-12-17 03:53:25 37.57833 26.76722 7.11 ML 1.9 Ege Denizi - [36.61 km] Söke (Aydın)
2025-12-17 03:51:24 39.20778 28.21889 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-12-17 03:42:37 39.18611 28.23556 7.85 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-12-17 03:34:46 39.81083 38.96889 9.33 ML 1.1 Refahiye (Erzincan)
2025-12-17 03:29:02 39.19306 28.22056 7.0 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-12-17 03:22:47 40.27639 27.03361 6.95 ML 0.8 Biga (Çanakkale)
2025-12-17 03:18:16 38.24528 27.48528 5.32 ML 1.1 Torbalı (İzmir)
2025-12-17 03:17:35 39.15111 28.16861 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-12-17 03:10:01 40.24694 27.04028 7.21 ML 1.0 Biga (Çanakkale)
2025-12-17 03:08:10 40.27333 27.04778 7.09 ML 1.3 Biga (Çanakkale)

