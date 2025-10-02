Icardi sevinmedi... Tartışmaları beraberinde getirdi!

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin Liverpool maçından sonraki davranışları taraftarı ikiye bölmüş durumda. Sarı-Kırmızılılar'ın yıldız futbolcusu, Şampiyonlar Ligi'ndeki oynanan Liverpool maçı sonrası kutlamalara katılmadı.



ARKADAŞLARI COŞTU

Birçok futbolcu, galibiyeti coşkuyla kutlarken ve sosyal medyadan paylaşım yaparken Icardi sessiz kaldı. Galatasaray taraftarları da bu durum karşısında ikiye bölündü. Taraftarların bir bölümü Icardi'yi eleştirmenin yanlış olduğunu belirtirken bir kısmı da bu coşkuya sessiz kalınmasını doğru bulmadı