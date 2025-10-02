SON DAKİKA
Icardi sevinmedi... Tartışmaları beraberinde getirdi!

Arjantinli yıldız, Liverpool zaferi sonrası kutlamalara katılmadı. Paylaşım yapmadı. Taraftarlar da ikiye ayrıldı

Giriş Tarihi :02 Ekim 2025
Galatasaray'da Mauro Icardi'nin Liverpool maçından sonraki davranışları taraftarı ikiye bölmüş durumda. Sarı-Kırmızılılar'ın yıldız futbolcusu, Şampiyonlar Ligi'ndeki oynanan Liverpool maçı sonrası kutlamalara katılmadı.

ARKADAŞLARI COŞTU
Birçok futbolcu, galibiyeti coşkuyla kutlarken ve sosyal medyadan paylaşım yaparken Icardi sessiz kaldı. Galatasaray taraftarları da bu durum karşısında ikiye bölündü. Taraftarların bir bölümü Icardi'yi eleştirmenin yanlış olduğunu belirtirken bir kısmı da bu coşkuya sessiz kalınmasını doğru bulmadı

