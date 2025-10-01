Trabzonspor’da uzun yol haritası

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Artık kısa vadeli çözümler yerine uzun vadeli stratejilerle ilerliyoruz. Disiplinli mali yönetim, şeffaflık ve doğru transfer politikaları bu sürecin temelini oluşturuyor" dedi. Başkan Doğan, bu sezon yapılan transferlere de değinerek, "Kadromuza kattığımız genç oyuncular yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılamıyor, aynı zamanda geleceğin Trabzonspor'unu da şekillendiriyor. Gelişime açık ve değer oluşturabilecek oyuncu profilleri üzerinden ilerliyoruz" ifadelerini kullandı. Bordo- Mavililer'in başkanı, Trabzonspor'un ligin ilk haftalarında hakem kararlarından olumsuz etkilendiğini sözlerine ekledi